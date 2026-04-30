Какие товары и услуги определяют инфляционные ожидания в Казахстане

В Алматы представили результаты исследования о том, как формируется воспринимаемая инфляция и какие категории товаров и услуг сильнее всего влияют на оценки населения, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Казахстане население воспринимает инфляцию иначе, чем это отражено в официальных данных. Люди оценивают инфляцию по тем товарам и услугам, которые для них лично важны и наиболее заметны в повседневной жизни, так называемые «товары маркеры». К такому выводу пришли в департаменте денежно-кредитной политики Национального банка РК.

Как отметил ведущий специалист департамента Арман Акпанов, инфляционные ожидания напрямую влияют на поведение домохозяйств, на ценообразование, а также на эффективность денежно-кредитной политики. При этом воспринимаемая инфляция — это субъективное представление населения о темпах изменения цен.

В исследовании использовались опросные данные по инфляционным ожиданиям, а также статистика по ценам и макроэкономическим показателям. На первом этапе исследования специалисты определили категории, которые чаще всего упоминаются респондентами как наиболее подорожавшие.

Также был применен метод автоматического перебора комбинаций из 24 категорий товаров и услуг — всего было проанализировано порядка 16,7 млн комбинаций товаров и услуг. Анализ показал, что наибольшую частотность включения демонстрируют продовольственные товары — фрукты и овощи, сахар, растительное масло, хлебобулочные изделия, крупы и яйца. Среди непродовольственных категорий выделились горюче-смазочные материалы, а среди услуг — жилищно-коммунальные и образовательные, а также арендная плата за жилье.

Также спикер отметил, что цены на жилье, не включаемые в расчет индекса потребительских цен, существенны для формирования инфляционного восприятия потребителей.

Исследование показало наличие асимметричного восприятия: рост цен на товары-маркеры вызывает более заметный отклик, чем их снижение.

— Население острее реагирует на ускорение роста цен, чем на их замедление. Кроме того, реакция воспринимаемой инфляции на отрицательный шок ИПЦ оказалась статистически незначимой, что подчеркивает более высокую чувствительность населения к изменениям в индексе товаров-маркеров по сравнению с официальным индексом цен, — подчеркнул Акпанов.

По итогам исследователи пришли к выводу, что полученный индекс товаров-маркеров имеет более тесную и устойчивую связь с воспринимаемой инфляцией, чем с фактической инфляцией.

По мнению спикера, в целом население корректно улавливает инфляционные тренды, несмотря на искажение в оценке абсолютного уровня инфляции.

Ранее председатель Национального банка Тимур Сулейменов сообщил, что инфляция в Казахстане может снизиться до 10%. За последние месяцы инфляция в Казахстане снизилась примерно на два процентных пункта по сравнению с пиковыми значениями осени.