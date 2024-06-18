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    14:27, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Какие сведения будут передавать банки и МФО в кредитные бюро

    кредит
    Фото: freepik.com

    Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка разработало проект поправок в постановление Национального банка, согласно которому банки и микрофинансовые организаций обязаны предоставлять информацию о заявлениях на заключение договоров кредитования и об установлении либо снятии добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Согласно документу, в кредитном отчете в режиме реального времени отражается информация:

    • об установлении субъектом кредитной истории – физическим лицом добровольного отказа от получения банковских займов, микрокредитов либо его снятии;
    • о подаче субъектом кредитной истории – физическим лицом заявления на заключение договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита с указанием индивидуального идентификационного номера физического лица, суммы и цели банковского займа, микрокредита.

    Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 1 июля 2024 года. 

    Ранее глава Национального банка РК Тимур Сулейменов высказался о проекте закона, предусматривающем запрет на получение кредита без согласия жены или мужа, который направлен на подпись Президенту. 

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Кредит Банки АРРФР МФО
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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