Какие сведения будут передавать банки и МФО в кредитные бюро

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка разработало проект поправок в постановление Национального банка, согласно которому банки и микрофинансовые организаций обязаны предоставлять информацию о заявлениях на заключение договоров кредитования и об установлении либо снятии добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно документу, в кредитном отчете в режиме реального времени отражается информация:

об установлении субъектом кредитной истории – физическим лицом добровольного отказа от получения банковских займов, микрокредитов либо его снятии;

о подаче субъектом кредитной истории – физическим лицом заявления на заключение договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита с указанием индивидуального идентификационного номера физического лица, суммы и цели банковского займа, микрокредита.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 1 июля 2024 года.

Ранее глава Национального банка РК Тимур Сулейменов высказался о проекте закона, предусматривающем запрет на получение кредита без согласия жены или мужа, который направлен на подпись Президенту.



