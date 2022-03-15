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    18:09, 14 Март 2022 | GMT +6

    Какие субсидии выделяет государство аграриям на удобрения

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о нормах субсидирования удобрений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с Правилами субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства (далее – Правила), нормы субсидий на удобрения устанавливаются в размере половины минимальной рыночной стоимости удобрения. Минимальная рыночная стоимость удобрений определяется местными исполнительными органами путем анализа цен на соответствующие виды удобрений», - сообщил Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, в период формирования норм субсидий на 2022 год акиматами областей учитывались цены, представленные продавцами удобрений в сентябре-октябре 2021 года, поскольку согласно Правилам прайс-листы (коммерческие предложения), подтверждающие рыночные цены, направляются в Министерство сельского хозяйства до 1 ноября.

    «Вместе с тем, учитывая сложившуюся ситуацию с резким повышением цен на минеральные удобрения к концу 2021 года, на сегодняшний день нормы субсидий акиматами областей пересмотрены исходя из текущих цен на рынке. В текущем году на цели субсидирования минеральных удобрений в местных бюджетах областей предусмотрено 26,8 млрд тенге. Кроме этого, в целях полного охвата сельхозтоваропроизводителей субсидированием, в случае нехватки средств в местном бюджете, будет рассмотрен вопрос дополнительного выделения средств из республиканского бюджета при уточнении», - добавил Р. Скляр.


    Теги:
    Правительство Сельское хозяйство Правительство РК Парламент Мажилис
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