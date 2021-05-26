Какие субсидии получает фермер за приобретение племенного маточного поголовья скота

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о субсидировании молочно-товарных ферм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2020 года введены в эксплуатацию 49 промышленных и семейных молочно-товарных ферм (МТФ) с общим поголовьем 16,8 тысячи голов коров крупного рогатого скота и производственной мощностью до 102,6 тысячи тонн молока в год, из них 19 промышленных МТФ с общим поголовьем 13,6 тысячи голов коров крупного рогатого скота и производственной мощностью до 92,4 тысячи тонн молока в год. В условиях пандемии Правительство приложило максимум усилий для открытия и модернизации МТФ», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в рамках Правил субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства увеличены нормативы субсидирования за приобретение импортированного племенного маточного поголовья с 225 до 400 тысяч тенге за голову, отечественного – со 150 до 200 тысяч тенге за голову.

«Также за удешевление стоимости молока норматив субсидирования за один килограмм произведенной продукции теперь варьируется от 20 до 45 тенге. Ранее фермер мог рассчитывать на поддержку 10-35 тенге за килограмм молока. Для стимулирования открытия современных молочно-товарных ферм в прошлом году было введено 25-процентное возмещение затрат на приобретение техники и оборудования, а также строительно-монтажные работы», - отметил зампремьера.

Кроме того, реализуется льготное финансирование строительства промышленных молочно-товарных ферм со ставкой вознаграждения 6% и сроком до 10 лет.