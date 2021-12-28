Какие стройматериалы будут выпускать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о планах на производство стройматериалов в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будет продолжена работа по обеспечению внутреннего рынка наиболее востребованными строительными товарами отечественного производства. Планируется совместно с АО «Samruk-Kazyna Construction» реализовать 35 импортозамещающих проектов на общую сумму 601,3 млрд тенге, с созданием 8 616 новых рабочих мест», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

По его словам, предусматривается открытие новых производств по обеспечению отечественными строительными товарами как санфаянс, керамическая плитка, минеральные утеплители, ДСП плиты и так далее.

«Ввод данных проектов позволят снизить долю импорта порядка на 60% на внутреннем рынке и предотвратят колебание цен на строительные материалы», - заключил министр.