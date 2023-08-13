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    14:45, 13 Август 2023 | GMT +6

    Какие строительные компании занесут в «черный список» в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В «черный список» попадают компании, которые строят жилье в столице без прокладки инженерных сетей. Об этом сообщили в акимате Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С января этого года новые разрешения на строительство без инженерных сетей и согласования с генеральным планом не выдаются. Кроме того, если какая-либо строительная компания продолжит строительство без полного набора этих условий, работы на строительных площадках будут полностью приостановлены, и компания попадет в черный список», - говорится в ответе акимата на запрос корреспондента агентства.

    Ранее сообщалось, что на сегодняшний день по городу Астане имеется 206 домов в аварийном состоянии и с 2015 года требуют сноса, в том числе 18 аварийных общежитий. В связи с этим в настоящее время сформирован перечень 206 аварийных домов на 4710 квартир, подлежащих сносу в 2023-2029 годах.

    В этом году акимат начал большую работу по превращению Астаны в «город-сад». Эта работа будет вестись по примеру развитых «зеленых городов» мира. Разработана концепция по озеленению территории Астаны с дальнейшим утверждением точечной стратегии на ближайшие 5 лет.


    Теги:
    Акимат Жилье ЖКХ Строительство Астана
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