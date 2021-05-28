Какие строительные компании теперь будут в зоне пристального внимания, рассказал глава АЗК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин сообщил о фактах отказа строительных компаний предоставлять информацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Огромное количество строительных компаний, также как Арселор Миттал, отказались предоставлять информацию, более того оспаривают наши законные требования о предоставлении информации», - сказал Серик Жумангарин в ходе Open Space по вопросам конкуренции на рынке строительства жилья на площадке МИА «Казинформ».

Спикер назвал конкретные компании – отказавшиеся в предоставлении информации.

«Это группа компаний BI Group в Алматы, аналогично Bi-Holding в Нур-Султане, Орда Инвест, Nova-City в Нур-Султане. В Акмолинской области ряд компаний. Судом уже наложено порядка 10 млн штрафов на эти компании за не предоставление информации. Но в любом случае отныне эти компании являются объектом нашего пристального внимания. Мы считаем, если им есть что скрывать, значит это повод для отдельного пристального внимания», - подчеркнул Серик Жумангарин.

Ранее он отметил, что ценовая ситуация не стабильная и отмечается волатильностью. Рост цен на первичное жилье за январь-апрель 2021 года составил 5,5%. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то он составлял всего лишь 1,5%. На вторичное жилье идет еще больший рост в этом году -12,3%, за аналогичный период 2020 года рост составил 2,2%.



