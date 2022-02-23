Какие страны планируют строительство АЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ряд ведущих стран приняли решение о возобновлении ядерно-энергетической программы. Об этом заявил директор департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Жаслан Касенов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущих условиях мирового энергетического кризиса ряд ведущих стран принял решение о возобновлении ядерно-энергетической программы. Недавно Франция сделала ставку на возрождение ядерной энергетики после десяти лет раздумий и планирует от 6 до 14 новых реакторов, первый из которых должен быть запущен в строй к 2035 году», - сказал Жаслан Касенов.

По его словам, есть также страны-«новички» атомной энергетики, такие как: Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Беларусь. Они ведут активную работу по строительству АЭС.

«Ранее отказавшиеся от АЭС Польша сейчас проявляет интерес к возобновлению своих атомных энергетических программ. Активизируются государства Африки и Ближнего Востока. Еврокомиссия представила странам-членам Евросоюза проект постановления, согласно которому планируется включить атомную энергетику в программу перехода к углеродной нейтральности к 2050 году. Учитывая научные рекомендации и текущий технический прогресс, а также различные трудности, связанные с энергетическим переходом в ряде стран, Еврокомиссия полагает, что атомная энергетика поможет упростить эту задачу», - добавил Жаслан Касенов.

Напомним, в настоящее время в Казахстане проводятся исследования по развитию атомной энергетики.