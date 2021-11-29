Какие страны больше всего инвестируют в экономику Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 30 лет независимости в экономику Казахстана было привлечено более 670 млрд долларов США. Об этом рассказал вице-министр национальной экономики РК Алишер Абдикадиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам первого полугодия валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил 11,1 млрд тенге, что на 30 % выше по сравнению с прошлым годом. В разрезе стран больше всего привлекаемых инвестиций из Нидерландов. За первое полугодие текущего года доля этой страны составила 29,6 %. На втором месте – США, 18,8 %. Далее идут Швейцария, Российская Федерация, Великобритания. С точки зрения отраслей лидирует горнодобывающая промышленность. Ее доля составляет около 50 %. На втором месте – обрабатывающая промышленность, около 19%. Хотел бы отметить тренд на увеличение доли обработки в общем объеме. В разрезе регионов прямые иностранные инвестиции привлекаются в Атыраускую область, город Алматы. Также в пятерке - Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области», - рассказал заместитель Председателя Комитета по инвестициям МИД РК Ерлан Зейнешев на брифинге в СЦК.

Вице-министр национальной экономики РК Алишер Абдикадиров добавил, что за годы независимости в страну привлечено более 670 млрд долларов США.

«На первом месте – Нидерланды, на втором месте – США почти 90 млрд долларов США и на третьем месте - Швейцария, около 55,8 млрд долларов США», - добавил Алишер Абдикадиров.