Какие страны выбирают миллионеры для жизни и инвестиций в 2026 году

В XXI веке состоятельные семьи во избежание рисков все чаще выбирают сразу несколько стран для проживания и инвестиций. Какие государства предлагают им наиболее выгодные условия, рассказали авторы отчета Henley Private Wealth Migration Report 2026 , передает агентство Kazinform.

Чтобы определить наиболее привлекательные для состоятельных людей страны, авторы отчета использовали индекс конкурентоспособности в сфере мобильности капитала. Он оценивает страны по таким критериям, как налогообложение, верховенство закона, качество жизни, доступность программ для инвесторов, условия для членов семьи, геополитическая стабильность и возможность свободного перемещения капитала.

Генеральный директор Henley & Partners Юрг Штеффен отметил, что на протяжении большей части ХХ века государства могли рассчитывать на то, что состоятельные граждане всегда будут жить и вести бизнес в своей стране. Их удерживали деловые и семейные связи, а также то, что возможностей для переезда за границу было мало. Теперь богатые люди стали мобильнее и все чаще выбирают для жизни и инвестиций другие страны.

В Henley & Partners такой подход называют «суверенным портфелем». Он позволяет сохранить доступ к разным рынкам и снизить возможные потери в случае политического или экономического кризиса в одной из стран.

— Историческая репутация страны уже не играет такой решающей роли, как прежде. Теперь государствам приходится конкурировать за счет эффективной политики, доступных условий для инвесторов, качества институтов, стабильности и долгосрочной предсказуемости, — подчеркнул Штеффен.

Решения властей теперь гораздо быстрее влияют на выбор состоятельных людей. Если раньше последствия изменений в налоговой или миграционной политике становились заметны лишь спустя несколько лет, то сейчас инвесторы могут отреагировать на них уже в течение нескольких месяцев.

Какие страны получили самые высокие оценки в рейтинге

Наивысшую оценку среди стран, представленных в отчете, получили Объединенные Арабские Эмираты — 85,3 балла из 100.

Там состоятельных людей привлекают выгодные налоговые условия, безопасность, развитая инфраструктура, удобное транспортное сообщение с другими странами и программы долгосрочного проживания. При этом многие живущие в ОАЭ инвесторы дополнительно оформляют вид на жительство или гражданство в других государствах, но продолжают использовать Эмираты как основное место для ведения бизнеса и размещения инвестиций.

Второе место занял Сингапур с результатом 79,5 балла. Состоятельных жителей Азии привлекают политическая стабильность страны, надежные государственные институты и развитый финансовый рынок.

Новая Зеландия набрала 75,8 балла. Интерес инвесторов к стране усилился после изменения программы Active Investor Plus Visa, которая позволяет получить вид на жительство за инвестиции. Среди других преимуществ авторы отчета отметили стабильную политическую обстановку, соблюдение законов и комфортные условия для долгосрочного проживания семьи.

Каймановы Острова получили 74,3 балла, Кипр — 73,5, Нидерланды — 72,8, а Португалия — 72,5.

Италия с результатом 72,3 балла стала одной из наиболее привлекательных европейских стран для состоятельных иностранцев. Новые резиденты могут в течение 15 лет платить фиксированный ежегодный налог с доходов, полученных за рубежом. При этом налог на зарубежное имущество не взимается.

В январе 2026 года размер ежегодного платежа повысили до 300 тысяч евро. Несмотря на это, интерес очень состоятельных семей к Италии сохранился.

Особенно заметен спрос со стороны жителей Великобритании после изменения британских налоговых льгот для иностранцев. Их привлекают понятные налоговые правила Италии, доступ к рынку Европейского союза и выгодные условия налогообложения наследства.

Бермудские Острова получили 72 балла. Далее расположились Уругвай — 71,8 балла, Латвия — 71,7 и Панама — 71,5.

Гонконг набрал 71,2 балла. Его позиции укрепились благодаря восстановлению рынка управления частным капиталом и росту интереса инвесторов к программам получения вида на жительство.

Швейцария получила 70,8 балла. На фоне геополитической нестабильности страна сохраняет привлекательность для состоятельных людей благодаря надежной финансовой системе и возможностям для защиты капитала.

Греция с результатом 70,5 балла выиграла от изменений в инвестиционной миграционной политике других европейских стран. Поскольку Испания закрыла программу «золотых виз», а Португалия исключила покупку недвижимости из оснований для получения вида на жительство, часть спроса со стороны состоятельных инвесторов переместилась в Грецию.

Коста-Рика получила 70,2 балла, Монако — 70 баллов.

Авторы отчета при этом подчеркивают, что этот список не показывает, в каких странах живет больше всего миллионеров, и не отражает их фактический приток или отток.

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Ранее сообщалось, что состояние миллиардеров по всему миру за 2025 год увеличилось на 2,5 триллиона долларов, достигнув рекордной отметки в 18,3 триллиона долларов.