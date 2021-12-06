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Какие спортивные сооружения появились в Алматы в этом году

6 Декабря 2021 16:30
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Какие спортивные сооружения появились в Алматы в этом году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Теннисный центр, лыжные трамплины и спорткомплексы построили в Бостандыкском районе в 2021 году. Об этом в ходе брифинга в РСК сообщил аким района Алтай Рахимбетов. передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы развиваем массовый спорт, взят курс на популяризацию здорового образа жизни, продолжаем укреплять спортивную инфраструктуру как за счет бюджета, так и за счет инвесторов. В этом году завершили строительство теннисного центра «Жандосым», который работает круглогодично. Суточная пропускная способность - 200 человек», - рассказал Алтай Рахимбетов.

Также аким района сообщил о завершении строительства второй очереди лыжных трамплинов «Сункар», где будут расположены универсальный зал с трибунами на 580 мест, крытый плавательный бассейн и гостиничный комплекс. Суточная пропускная способность составит 940 человек.

В строительном современном спортивном комплексе MyWin будут расположены универсальный зал и бассейн. Срок окончания запланирован на 2022 год.

А. Рахимбетов подчеркнул, что алматинцы большие любители спорта, причем эта привязанность появляется со школьной скамьи. К примеру, в школах, вузах и колледжах района действует порядка 400 бесплатных секций, где сегодня тренируется более 20 тысяч школьников и студентов.

На 15 спортивных площадках проводятся бесплатные тренировки по футболу, баскетболу, воркаут и теннису.

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#Алматы   #Акимат   #Спорт   #Строительство  
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Автор:

Гульзат Сахова

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