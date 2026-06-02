Какие специалисты востребованы в детсадах Казахстана

В Казахстане в дошкольных организациях не хватает около 18 тысяч специалистов. Об этом заявила депутат Мажилиса Екатерина Смолякова на заседании Комитета по социально-культурному развитию, передает корреспондент агентства Kazinform.

Выступая с докладом, депутат обратила внимание на кадровый дефицит в детских садах. По ее словам, учреждениям особенно не хватает логопедов — на 52%, дефектологов — на 47% и воспитателей — на 32%.

— Согласно данным Министерства просвещения, в дошкольных организациях не хватает 18 тысяч специалистов. При этом к 2030 году отрасли дополнительно потребуется еще 20 тысяч работников, — отметила она.

По ее словам, при дефиците кадров в дошкольных организациях также сокращается число образовательных грантов по направлению «Педагогика дошкольного воспитания и обучения». По ее словам, в 2023–2024 учебном году по этой специальности выделили 1382 гранта, в 2024–2025 — 871, а в 2025–2026 — 738.

— При этом, по данным Министерства науки и высшего образования, за последние четыре года по этой специальности выделили всего 2053 гранта, однако только около 700 выпускников работают по профессии (доля специалистов, оставшихся в отрасли, составляет 30 процентов), — отметила Смолякова.

Ранее сообщалось, что в казахстанских детсадах и колледжах появятся службы для урегулирования конфликтов.