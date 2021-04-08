Какие совместные проекты реализовали Казахстан и Россия во время пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О перспективных для взаимного сотрудничества отраслях экономики между Казахстаном и Россией, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на пандемию, осуществлен целый ряд перспективных проектов. В том числе строительство заводов КамАЗа в Костанае, запуск мощностей химической промышленности в Жамбылской области по линии нашей группы «Еврохим», организация шинного производства в Карагандинской области», - сказал Сергей Лавров после встречи со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.

Он также добавил, что в ходе встречи были обсуждены перспективные направления для дальнейшего сотрудничества.

«Рассмотрели огромный фонд и направления производственной кооперации. Хорошие перспективы видим в промышленности, сельском хозяйстве, в возобновляемой энергетике, в банковском и цифровом секторах», - добавил Сергей Лавров.