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    14:29, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Какие совместные проекты реализовали Казахстан и Россия во время пандемии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О перспективных для взаимного сотрудничества отраслях экономики между Казахстаном и Россией, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на пандемию, осуществлен целый ряд перспективных проектов. В том числе строительство заводов КамАЗа в Костанае, запуск мощностей химической промышленности в Жамбылской области по линии нашей группы «Еврохим», организация шинного производства в Карагандинской области», - сказал Сергей Лавров после встречи со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.

    Он также добавил, что в ходе встречи были обсуждены перспективные направления для дальнейшего сотрудничества.

    «Рассмотрели огромный фонд и направления производственной кооперации. Хорошие перспективы видим в промышленности, сельском хозяйстве, в возобновляемой энергетике, в банковском и цифровом секторах», - добавил Сергей Лавров.


    Теги:
    Строительство Экономика Россия Интеграция и партнерство
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