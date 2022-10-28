РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:55, 28 Октябрь 2022 | GMT +6

    Какие соглашения подписали в рамках заседания Совета глав правительств СНГ

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ряд документов подписали в рамках заседания Совета глав правительств СНГ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Главы правительств стран СНГ подписали следующие соглашения:

    · о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций;

    · о проведении очередного заседания Совета глав правительств СНГ;

    · о концепции научно-технического и технологического сотрудничества государств – участников СНГ и Плане мероприятий по ее реализации;

    · о концепции цифровой трансформации отраслей химического комплекса государств – участников СНГ и Плане первоочередных мероприятий по ее реализации;

    · о межгосударственной радионавигационной программе государств – участников СНГ на 2023–2026 годы;

    · о межгосударственной целевой программе «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств»;

    · о положении о порядке аккредитации и условиях участия юридических и физических лиц в Межгосударственной программе инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года;

    · о плане приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2023–2024 годы;

    · о плане совместных действий государств – участников СНГ по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам;

    · о положении об операторе межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года;

    · о финансовом обеспечении деятельности органов СНГ.

    Напомним, сегодня в Астане прошло заседание Совета глав правительств СНГ. На заседании рассмотрели ряд вопросов: экономическое взаимодействие в СНГ; Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций; проведение очередного заседания Совета глав правительств СНГ и другие.


    Теги:
    СНГ Правительство РК Внешняя политика Казахстана Политика Сотрудничество Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!