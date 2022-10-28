Какие соглашения подписали в рамках заседания Совета глав правительств СНГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ряд документов подписали в рамках заседания Совета глав правительств СНГ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главы правительств стран СНГ подписали следующие соглашения:

· о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций;

· о проведении очередного заседания Совета глав правительств СНГ;

· о концепции научно-технического и технологического сотрудничества государств – участников СНГ и Плане мероприятий по ее реализации;

· о концепции цифровой трансформации отраслей химического комплекса государств – участников СНГ и Плане первоочередных мероприятий по ее реализации;

· о межгосударственной радионавигационной программе государств – участников СНГ на 2023–2026 годы;

· о межгосударственной целевой программе «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств»;

· о положении о порядке аккредитации и условиях участия юридических и физических лиц в Межгосударственной программе инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года;

· о плане приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2023–2024 годы;

· о плане совместных действий государств – участников СНГ по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам;

· о положении об операторе межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года;

· о финансовом обеспечении деятельности органов СНГ.

Напомним, сегодня в Астане прошло заседание Совета глав правительств СНГ. На заседании рассмотрели ряд вопросов: экономическое взаимодействие в СНГ; Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций; проведение очередного заседания Совета глав правительств СНГ и другие.