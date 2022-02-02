Какие социальные объекты появятся в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Какие социальные объекты уже сданы в эксплуатацию, а какие появятся в ближайшее время в Акмолинской области, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель отдела управления строительства Акмолинской области Нияз Байгожин.

В Акмолинской области по объектам строительства социальной сферы в 2021 году велась реализация 51-го проекта. Из них в 2021 году было введено 18.

«Среди наиболее крупных объектов, введенных в эксплуатацию, строительство школы на 80 мест в селе Раздольное Целиноградского района, врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Караоткель Целиноградского района, пристройки на 600 мест к средней школе №1 в городе Кокшетау (без наружных инженерных сетей и благоустройства), физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Акмол. Также в 2021 году была приобретена модульная школа на 110 мест в селе Тонкерис Целиноградского района», - поделился Н. Байгожин.

По словам собеседника, на 2022 год на реализацию 33-х объектов строительства социальной сферы выделены бюджетные средства в сумме 9 млрд 632 млн 712 тысяч тенге.

«В сфере образования продолжится реализация наиболее крупных проектов. В 2022 году будут сданы две школы на 1200 мест каждая в селе Косшы Целиноградского района, в 2023 году – третья школа на 1200 мест в городе Косшы, а также школа на 1200 мест в городе Кокшетау», - пояснил Н. Байгожин.

С 2020 года ведется работа по таким важным социальным проектам, как строительство центра реабилитации инвалидов на 150 мест в городе Кокшетау, больницы на 50 коек с поликлиникой в городе Степняке района Биржан Сал, врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Караоткель Целиноградского района.

«Главная задача – обеспечение доступной инфраструктуры в каждом районе области. Именно наличие объектов здравоохранения и образования являются ключевыми в населенных пунктах», - резюмировал Н. Байгожин.



