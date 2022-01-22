Какие социальные объекты появились в селах Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В селах Актюбинской области активно строят социальные объекты, а также проводится инженерная инфраструктура в виде газификации, водоснабжения, стабильного интернета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С новыми объектами на селе ознакомился аким области Ондасын Уразалин в ходе поездки в Мартукский район. В селе Сарыжар было построено новое здание акимата сельского округа. Прежнее здание было построено более 70 лет назад и к настоящему времени обветшало. В новом акимате расположились кабинеты ветеринарного врача и участкового инспектора, также открыт сервисный акимат, где население получает госуслуги по принципу «одного окна».













































Сарыжар - интенсивно развивающееся село с населением почти в 6 тысяч человек. Близкое расположение к городу, наличие централизованного водопровода и газа, способствуют высокому спросу на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. За последние годы под ИЖС выдано свыше 670 участков, более 300 из них уже застроены. Учитывая интенсивный прирост населения, прогнозируется, что через 2-3 года селу потребуется еще одна школа. Ондасын Уразалин поручил начать подготовку проектно-сметной документации на строительство новой школы на 320 мест.

В этом году в селе планируют открыть новый парк, а также продолжить асфальтирование внутрипоселковых дорог. В прошлом году асфальт проложили на шести улицах.

В селе Саржансай Танирбергенского сельского округа аким области посетил занимающееся животноводством крестьянское хозяйство «Ынтымақ».









«В прошлом году произвели 750 тонн молока и 47 тонн мяса. Продукцию реализуем в собственных фермерских магазинах в Актобе. В прошлом году получили 11 миллионов тенге субсидий на заготовку кормов, благодаря субсидиям на покупку сельхозтехники приобрели два новых трактора. Для нас это весомая поддержка», - рассказал руководитель КХ Адиль Асанов.

Аким области отметил, что в этом году больше внимания будет уделено субсидиям на выращивание кормов.

«Поддержка сельского хозяйства в приоритете. Субсидирование затрат на приобретение кормов показало свою эффективность - животноводы внесли в базы данных тысячи ранее незарегистрированных голов скота. Теперь будем выделять субсидии на посев кормовых культур с целью стимулирования расширения кормовой базы», - сказал Ондасын Уразалин.









В Саржансае глава региона также осмотрел сельский клуб, построенный в 2020 году по госпрограмме «Дорожная карта занятости» и спорткомплекс, введённый в эксплуатацию месяц назад. Общая площадь спорткомплекса - 1044 квадратных метра.

Аналогичное спортивное сооружение возводят в селе Каратогай по программе «Ауыл-Ел бесігі». Аким области ознакомился с ходом строительства. Планируется, что объект будет открыт в сентябре этого года.

Затем он посетил Каратогайскую среднюю школу, где заслушал доклад акима района Алмаса Салыкбаева о планах по развитию на 2022 год. По его словам, в этом году в селах Байтурсын, Аккайын и Хазрет начнется строительство медицинских пунктов и амбулатории, а в Каратогае - сельского клуба. Спорткомплексы построят в Родниковке, Сарыжаре и Жайсане. В селах Егизата, Кокпекты и Карабулак установят комплексные блок-модули по очистке воды. Также в планах строительство подводящего газопровода к селам Каратаусай и Байторысай, обеспечение газом села Жанатан.

«Сельские жители должны получать такие же блага, как и жители города. В первую очередь - инженерная инфраструктура: газификация, вода, устойчивый интернет и связь. Все это мы должны обеспечить. Параллельно речь идет о социальной инфраструктуре - объекты культуры, здравоохранения. Работа в этих направлениях по области проводится большая и будет продолжена», - сказал аким области.