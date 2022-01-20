+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.48 EUR 492.61
RUB 5.68 CNY 68.44
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какие социальные объекты построят в СКО

20 Января 2022 13:15
Поделиться:
Какие социальные объекты построят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На коллегии управления строительства, архитектуры и градостроительства Северо-Казахстанской области обсудили, какие социальные объекты строят в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Три тысячи земельных участков подготовят для строительства домов в Петропавловске
Тараз восстанавливается после январских событий - фоторепортаж 81 проект в рамках «Ауыл-Ел бесігі» завершен в ВКО Учитывать возраст детей при установке площадок будут в Петропавловске

Руководитель ведомства Кайролла Галеев проинформировал о завершении в этом году строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в шести районах области и крытых хоккейных кортов – в трех районах.

Завершили проектные работы по строительству Дворца спорта в Петропавловске.

«Продолжается строительство объектов образования, медицины и культуры. В селе Вишневке Тайыншинского района завершится строительство школы на 120 мест. В конце апреля начнется строительство школы на 600 мест в райцентре Тайынша. В сентябре планируется сдать в эксплуатацию учебно-лабораторный корпус университета в Петропавловске», - сообщил К. Галеев.

По его словам, завершаются конкурсные процедуры по определению подрядной организации для строительства двух общежитий для студентов вуза на 1,2 тысячи мест. Стоимость проекта составляет 5 миллиардов тенге. Срок завершения работ – 2023-й год.

Два общежития для спортинтерната и колледжа сферы услуг достроят в этом году. Каждое рассчитано на 244 места. На строительство общежитий выделили более 2 миллиардов тенге.

Военный институт Национальной гвардии РК продолжает строительство нового учебного комплекса. Завершены работы по устройству фундаментов под казарму. Проект на корректировке.

«В сфере культуры завершится строительство пяти объектов: это музей исламской культуры в Петропавловске, реконструкция дома культуры в селе Тимирязево, строительство культурно-оздоровительного центра в селе Дмитриевка Тимирязевского района, реконструкция здания клуба в селе Бостандык Мамлютского района. В сфере здравоохранения планируется завершить строительство двух поликлиник на 250 посещений в смену в микрорайонах «Береке» и «Жас Оркен». Продолжается строительство современной областной многопрофильной больницы частным инвестором «YDA холдинг». Выполнены работы по устройству каркасов из семи этажей для блоков D и C, из семи этажей каркасов по блокам A, B и E смонтированы по три этажа. Ведутся работы по кладке стен из газоблока, устанавливается металлический каркас под облицовку фасада, прокладка сетей электроснабжения», - рассказал К. Галеев.

Он добавил, что разработали проект строительства поликлиники на 250 посещений в селе Кишкенеколь Уалихановского района, врачебных амбулаторий - в районах им. Г. Мусрепова, М. Жумабаева, фельдшерско-акушерских пунктов - в Кызылжарском и Жамбылском районах. Строительство планируют начать в этом году.

Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Религия   #Строительство  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Три тысячи земельных участков подготовят для строительства домов в Петропавловске
Тараз восстанавливается после январских событий - фоторепортаж
81 проект в рамках «Ауыл-Ел бесігі» завершен в ВКО
Учитывать возраст детей при установке площадок будут в Петропавловске
Популярное
1 Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией
2 С 24 января школы и вузы Казахстана перейдут на офлайн-формат
3 Касым-Жомарт Токаев: К Вооруженным силам предъявляются особые требования
4 Касым-Жомарт Токаев: Повестка Нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан
5 Президент Казахстана перед всеми поставил новые и непростые задачи – эксперт
6 Руслан Жаксылыков назначен министром обороны РК
Читайте также
Пять единиц оружия изъяли у сельчан в СКО
Выявленные при проверке качества дорог недостатки устранят в Мангистауской области
Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией
С 24 января школы и вузы Казахстана перейдут на офлайн-формат
Касым-Жомарт Токаев: К Вооруженным силам предъявляются особые требования
Касым-Жомарт Токаев: Повестка Нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан
Президент Казахстана перед всеми поставил новые и непростые задачи – эксперт
Руслан Жаксылыков назначен министром обороны РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив