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Какие социальные мероприятия провели в июле в столице

21 Июля 2021 16:29
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Какие социальные мероприятия провели в июле в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие социальные мероприятия провели в столице, рассказал начальник управления внутренней политики города Нур-Султана Даурен Бабамуратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В июле в Нур-Султане прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня столицы РК. Они проводились как в онлайн, так и в офлайн-форматах на открытом воздухе с соблюдением строгих карантинных мер – с использованием принципа работы проекта Ashyq», - сказал Даурен Бабамуратов.

Спикер подчеркнул, что в этом году празднование Дня столицы было посвящено социальным проектам и носило исключительно социальный характер. Так, были вручены ключи от квартир очередникам из социально уязвимых слоев населения, завершено порядка 20 домов-долгостроев, введены в эксплуатацию крупные физкультурно-оздоровительные комплексы в жилых массивах Ондирис и Коктал.

«Кроме того, состоялось открытие специализированного детского сада для детей с нарушением зрения, завершено строительство более 50 дворов, порядка 10 общественных пространств и т.д», - проинформировал Даурен Бабамуратов.

Было отмечено, что в городе также появилась первая пешеходная улица выходного дня «Demalys Promenade» по ул. А. Мамбетова.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Строительство   #Общество  
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Автор:

Серик Сабеков

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