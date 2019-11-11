Какие случаи отравления чаще всего встречаются в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Какие случаи отравления чаще всего встречаются в Казахстане, рассказала руководитель токсикологического отделения Городской больницы скорой помощи Алматы Гульмира Тойбаева. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По нозологии, превалирующее количество больных - это отравление алкогольными продуктами и суррогатами алкоголя, но в последние годы количество отравлений суррогатами значительно снизилось по сравнению с серединой и концом 90-х годов, когда в стране было производство фальсифицированной алкогольной продукции. К счастью, в настоящее время с улучшением качества алкогольной продукции, эта когорта пациентов значительно уменьшилось», - отметила она.

По ее данным, на втором месте - отравление лекарственными препаратами.

«Хочется отметить, что в основном 90% случаев - это суицидальные отравления, отравления среди медикаментов психотропного яда, а среди аптечных препаратов - парацетамол, аспирин, димедрол, но в последние два года количество отравлении таблетками димедрола снизилось, это нас радует, но зато увеличилось количество отравлении от парацетамола - это распространенный и широко используемый препарат, он обладает достаточно тяжелым гепатотоксическим действием», - заявила она.

Гульмира Тойбаева отметила, что на третьем месте - отравление угарным газом.

«Это в основном бывает с сезонным наступлением зимнего периода, когда неисправное печное отопление, а также от пожаров. Далее уже 26% - это другие яды, среди которых наркотические вещества, прижигающие яды и т.д.», - заметила она.

Отравления также происходят из-за употребления кислотных и наркотических веществ. Они приводят часто к смерти. Так, в прошлом году средняя статистика летальности по республике составила - 3,5%. Если сравнивать с мировыми цифрами, то в среднем мировая статистика летальности составляет от 4 до 7%.

«В разрезе регионов самое большое количество в ЗКО, затем Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Павлодарская и Восточно-Казахстанская области. В тех регионах, где открылись специализированные отделения - в городах Алматы, Нур-Султан и ЮКО летальность значительно ниже», - пояснила спикер.

Такие высокие показатели смертности в вышеуказанных регионах, по ее словам, связны с кадровым дефицитом и отсутствием токсикологических центров, отделении.

«К примеру, смертность по Алматы с 2014 по 2018 гг. снизилось на 0,4%, на сегодняшний день летальность составляет 1,3%, что является самым низким показателем. Но больше всего пациенты обращаются именно в этом городе - 11 тысяч в 2017-2018 годах», - уточнила Гульмира Тойбаева.

Отметим, сегодня в Алматы стартовала конференция на тему «Совершенствование токсикологической службы в РК», с участием специалистов и врачей из разных стран в области токсикологии, а также общественного здравоохранения.