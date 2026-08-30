Какие сложные операции на сердце проводят в Казахстане

За шесть месяцев 2026 года объем кардиохирургических операций в Алматы вырос на 68%. В городе выполнено 7 454 коронарографии и 3 698 коронарных вмешательств, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

За первые полгода текущего года в Алматы выполнено 7 454 коронарографии и 3 698 коронарных вмешательств.

Сегодня в Алматы доступны современные эндоваскулярные вмешательства и операции на открытом сердце, включая трансплантацию сердца, имплантацию LVAD, MitraClip, внутрисосудистую литотрипсию и сложные коронарные вмешательства.

В целом по Казахстану по итогам 2025 года было выполнено 13 106 операций на открытом сердце. Наибольшую долю составили операции аортокоронарного шунтирования — 46,1%. На операции при приобретенных пороках сердца пришлось 22,7%, при врожденных пороках сердца — 13,1%.

За последние пять лет заболеваемость болезнями системы кровообращения в Казахстане снизилась на 15%, а смертность от них — на 35,1%.

Тенденция к снижению заболеваемости сохранилась и по итогам первых пяти месяцев 2026 года. Заболеваемость ишемической болезнью сердца сократилась на 10,1%, острым инфарктом миокарда — на 5,7%, острыми нарушениями мозгового кровообращения (инсультами) — на 6,1%.

Фото: Министерство здравоохранения РК

Такие данные представлены в рамках XIV конференции Общества интервенционных кардиологов и эндоваскулярных хирургов Казахстана, которая проходит в Алматы с участием специалистов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, стран Европы и Азии, а также Китая.

Особенностью конференции стали прямые трансляции операций из операционных Городского кардиологического центра Алматы. Участники в режиме реального времени наблюдают за ходом операций, участвуют в дискуссиях и обсуждают выбор оптимальной тактики лечения.

Развитие сети инсультных и кардиологических центров, расширение объемов высокотехнологичной медицинской помощи, внедрение современных клинических протоколов, совершенствование службы скорой медицинской помощи, профилактические обследования и повышение доступности лекарственного обеспечения способствовали достигнутым показателям.

По данным Всемирной организации здравоохранения, болезни системы кровообращения остаются ведущей причиной смерти в мире. Ежегодно они уносят около 19,8 млн жизней, что составляет примерно 32% всех случаев смерти.

Всего за 2025 год в Казахстане на открытом сердце выполнено более 13 тысяч операций.