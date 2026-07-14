Более 13 тысяч операций на открытом сердце выполнено за год в Казахстане

В Казахстане продолжается развитие высокотехнологичной кардиологической и кардиохирургической помощи, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

По итогам 2025 года в стране выполнено 13 106 операций на открытом сердце, что на 7,2% больше, чем годом ранее.

Наибольшую долю хирургических вмешательств составили операции аортокоронарного шунтирования — 46,1%, операции при приобретенных пороках сердца — 22,7%, при врожденных пороках сердца — 13,1%,

Развитие кардиохирургии позволило Казахстану войти в число 30 стран мира с наиболее высокими результатами в данной области.

В стране успешно выполняются операции на открытом сердце, эндоваскулярные вмешательства и другие виды высокотехнологичной медицинской помощи. Сегодня отечественная кардиология включает более 80 видов высокотехнологичных медицинских процедур.

Одним из значимых достижений отечественной медицины стало проведение в 2025 году 100-й трансплантации сердца, что подтверждает высокий уровень профессиональной подготовки казахстанских специалистов и развитие трансплантационной службы.

Отмечается устойчивая положительная динамика: за последние пять лет заболеваемость болезнями системы кровообращения снизилась на 15%, а смертность от них — на 35,1%.

По итогам первых пяти месяцев 2026 года сохраняется тенденция к снижению заболеваемости:



• болезнями системы кровообращения — на 6,6%;

• артериальной гипертензией — на 9,7%;

• ишемической болезнью сердца — на 10,1%;

• острым инфарктом миокарда — на 5,7%;

• острыми нарушениями мозгового кровообращения (инсультами) — на 6,1%.

— Достигнутые результаты стали возможны благодаря развитию сети инсультных и кардиологических центров, расширению объемов высокотехнологичной медицинской помощи, внедрению современных клинических протоколов, совершенствованию службы скорой медицинской помощи, расширению профилактических обследований и повышению доступности лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, — отметили в Министерстве здравоохранения.

Ранее сообщалось о том, что казахстанцам станут доступны новые методы терапии в кардиологии и онкологии.