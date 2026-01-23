10:59, 23 Январь 2026 | GMT +5
Какие штрафы грозят казахстанцам за незаконный лов редких рыб
Внесены изменения в Методику определения ставок плат за пользование рыбными ресурсами и другими водными животными и размеров возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства РК в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, а также исчисления размера компенсации вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным, в том числе и неизбежного, в результате хозяйственной деятельности, передает Kazinform.
Размеры возмещения вреда за незаконную добычу и уничтожение рыб и водных животных:
- сырдарьинский лжелопатонос, сельдь, щуковидный жерех, каспийский и аральский лосось, белорыбица, нельма, кутум, усач, илийская маринка, каспийская минога, таймень, балхашский окунь, шип, сибирский осетр, чаткальский подкаменщик, длиннопалый рак (туркестанский подвид) – 300 МРП (1 297 500 тенге в 2026 году) за одну особь;
- белуга, шип икряные, яловые – 100 МРП (423 500 тенге) за 1 кг;
- осетр (кроме сибирского), севрюга, гибриды осетровых икряные, яловые – 100 МРП за 1 кг; ➣ стерлядь – 100 МРП за 1 кг;
- сиг, рипус, ряпушка, пелядь, чир, муксун – 1,2 МРП (5 190 тенге) за 1 кг;
- белый амур, судак, сазан, карп, жерех, берш, обыкновенный сом, налим, белый и пестрый толстолобик, щука, змееголов – 1,3 МРП (5 622,5 тенге) за 1 кг;
- лещ, плотва, вобла, рыбец, голавль, шемая, подуст, осман, язь, карась, окунь обыкновенный и балхашский, линь, елец обыкновенный и таласский, обыкновенная маринка – 0,4 МРП (1 730 тенге) за 1 кг;
- сельди, черноспинка, кефаль, камбала-глосса, килька – 0,8 МРП (3 460 тенге) за 1 кг;
- лососевые (радужная форель, ленок (ускуч), сибирский хариус) – 1,7 МРП (7 352,5 тенге) за 1 кг;
- каспийский тюлень – 193 МРП (834 725 тенге) за каждую особь;
- длиннопалый рак (кроме туркестанского подвида) – 1,2 МРП за 1 кг;
- цисты артемия салина и прочие водные беспозвоночные – 3 МРП (12 975 тенге) за каждый кг сырого продукта.
Ранее сообщалось о том, что Минсельхоз РК утвердил перечень дериватов рыбных ресурсов и водных животных.