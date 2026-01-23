Какие штрафы грозят казахстанцам за незаконный лов редких рыб

Внесены изменения в Методику определения ставок плат за пользование рыбными ресурсами и другими водными животными и размеров возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства РК в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, а также исчисления размера компенсации вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным, в том числе и неизбежного, в результате хозяйственной деятельности, передает Kazinform.