Какие штаммы коронавируса циркулируют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Результаты полногеномного секвенирования вируса COVID-19 озвучили в ходе аппаратного совещания акима Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата, 6 января были получены результаты полногеномного секвенирования: из 96 образцов, направленных в Министерство здравоохранения РК, в восьми пробах обнаружен штамм омикрон, из них семь проб были доставлены из Алматы.

По-прежнему активно циркулирует дельта-штамм коронавируса. Он обнаружен в 71% пробах, «дельта плюс» – в 16%, другие штаммы - 4,7%.

«Циркуляцию штамма «омикрон» в Алматы подтверждает проведенный анализ возрастного состава, который показывает резкий рост удельного веса зараженных среди лиц от 20 до 39 лет на 16,4% (с 27,7% до 44,1%), также среди подростков 15-19 лет на 1,1% (с 4,2% до 5,3%). По остальным контингентам регистрируется снижение (среди пожилых людей 60 лет и старше – на 8,6%, лиц от 40 до 59 лет – на 2,5%, среди детей до 14 лет – на 4,7% и среди детей до 1 года на 0,3%)», - сообщили в пресс-службе акимата.

Кроме того, отмечено увеличение бессимптомных форм с 6% в декабре прошлого года до 16%, что также характерно для «омикрона» и может осложнять своевременное выявление и изоляцию заболевших.

По словам Ержана Бабакумарова, омикрон-штамм обладает более высокой заразностью, также несет риски для молодого поколения, ко всему имеются риски повторного заражения. Он напомнил, что только вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Заместитель акима города призвал алматинцев помочь замедлить распространение «омикрона» и вакцинироваться.

Бабакумаров уточнил, что в городе продолжается иммунизация населения против коронавируса. На сегодняшний день первым компонентом привиты 1 077 896 человек, двумя компонентами – 1 028 180 горожан. Ревакцинация проведена 69 018 лицам.

Следует отметить, что, по данным ведущих мировых ученых и экспертов, ревакцинация существующими вакцинами защищает на 70% от госпитализаций, осложненных и летальных случаев при заражении штаммом омикрон. На сегодня в Алматы уровень коллективного иммунитета еще низкий, иммунная прослойка составляет всего 59,4% (вакцинированных – 49,4%, переболевших - 10%).

Ранее заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров заявил , что в городе зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом в два раза.



