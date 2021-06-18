Какие школы будут построены в Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 37 новых школ построят в Атырауской области. Об этом сообщил глава региона Махамбет Досмухамбетов в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере образования решим вопросы трехсменного обучения и дефицита мест в школах области путем строительства 37 новых школ», - сказал Махамбет Досмухамбетов.

Планируется строительство школы-интерната для одаренных детей-спортсменов (МБ), а также четырех спортивных комплексов (в НП Кызылкогинского, Курмангазинского районов и микрорайонах города Атырау), что окажет положительное влияние на формирование здорового образа жизни, развитие массового спорта.

По данным акимата, за 30 лет независимости в области построено 170 школ и детских садов, 86 объектов здравоохранения, 35 спортивных сооружений, 31 объектов культуры.