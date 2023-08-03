Какие сферы в Афганистане могут заинтересовать инвесторов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр коммерции и индустрии Афганистана Нуриддин Азизи рассказал, какие сферы в Афганистане могу быть интересны инвесторам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на некоторые экономические и политические проблемы, о которых я упомянул, существуют реальные и практические инвестиционные возможности в области добычи полезных ископаемых, промышленности, сельского хозяйства, торговли и услуг в Афганистане. Инвесторам Казахстана предлагается инвестировать в интересующие их отрасли Афганистана», - отметил на казахстанско-афганском бизнес-форуме министр коммерции Нуриддин Азизи.

От имени Исламского Эмирата Афганистан он также поблагодарил за проведение встречи и других важных программ.

«Надеюсь, что наша поездка приведет к дальнейшему развитию двусторонних и многосторонних отношений между Исламским Эмиратом Афганистан, дружественной Республикой Казахстан и всеми странами региона», - добавил он.

Также Нуриддин Азизи рассказал, какие страны построили торговые взаимоотношения с Афганистаном. По его словам, прозрачность в государственных делах привели к росту бизнеса в стране.

«Вы лучше знаете, что Афганистан имеет потенциал стать одним из важных промышленных центров в регионе. Мы готовы предоставить необходимые условия для иностранных инвесторов, особенно из дружественной Республики Казахстан и других стран региона», - сказал он.

Национальная безопасность в Афганистане, упрощение процессов, устранение административной коррупции и прозрачность в государственных делах привели к росту бизнеса в Афганистане. В прошлом году объем экспорта Афганистана впервые увеличился на 120%.

Кроме того, в целях консолидации и развития двусторонних и многосторонних отношений в сфере торговли и транзита были проведены переговоры и заключены базовые договоренности с торговыми партнерами Афганистана, в том числе с Узбекистаном, Ираном, Россией, Китаем, Пакистаном и другими странами.