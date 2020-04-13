Какие сельхозтовары разрешено экспортировать по квотам в период ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минсельхоз сделал новое заявление, в котором объяснил, какую именно сельхозпродукцию на сегодня можно экспортировать по квотам, а какие продовольственные товары полностью запрещено вывозить из страны в период чрезвычайного положения. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В министерство продолжают поступать вопросы по ограничению и запрету экспорта сельхозпродукции. За разъяснением обращаются как фермеры, так и журналисты. Поэтому по этим вопросам подготовлена самая актуальная и подробная информация», - отмечается в релизе пресс-службы МСХ РК.

«2 апреля т.г., после повторного уточнения и анализа запасов продовольствия в регионах республики, а также в связи с обращениями трейдеров и СХТП, в ведомстве был подготовлен новый приказ министра сельского хозяйства №111 «О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан». Документ согласован с Министерством торговли и интеграции РК и вводится в действие до 1 сентября 2020 года.

Данный нормативный акт содержит пересмотренный перечень товаров, а также пункт, который ставит на утрату прежний приказ от 22 марта 2020 года «О введении запрета на вывоз отдельных товаров с территории РК в третьи страны».

В частности, в приложении № 1 к приказу № 111 указан перечень товаров, вывоз которых с территории Республики Казахстан запрещен. В него вошли: гречиха; сахар белый; картофель; лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные; семена подсолнечника, дробленые или недробленые; масло подсолнечное; крупа гречневая.

В приложении № 2 утвержден перечень товаров, в отношении вывоза которых вводятся количественные ограничения (квоты). Это морковь, репа, свекла; капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica свежие или охлажденные; мука пшеничная или пшенично-ржаная; мягкая пшеница и меслин.

В приложении № 3 определен порядок расчета и распределения количественных ограничений. квоты на экспорт и объемы гарантированных поставок продукции на внутренний рынок будут определяться ежемесячно до 1 сентября т.г.

По установленным правилам, МСХ РК не менее чем за 12 рабочих дней до начала отчетного (следующего) месяца будет публиковать на официальном интернет-ресурсе объемы квот по каждому виду товаров, объемы гарантированных поставок на внутренний рынок РК с фиксированной ценой, а также информацию о дате и времени начала и завершения приема заявок.

Объем квот и гарантированных поставок министерство рассчитывает исходя из баланса производства, потребления, наличия запасов и на основе предложений акиматов, «Зернового союза Казахстана», «Союза зернопереработчиков Казахстана» и «Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана».

Для участия в распределении квот фермерам и трейдерам необходимо не позднее 7 рабочих дней до начала отчетного месяца подать свои заявки в отраслевые союзы, которые, в свою очередь, формируют консолидированные заявки.

Подробнее ознакомиться с правилами расчета и распределения квот можно на сайте .

Введение ограничений на вывоз за пределы Республики Казахстан некоторых продовольственных товаров, необходимых для бесперебойного и гарантированного жизнеобеспечения населения, введен вынужденно и временно, на период действия чрезвычайного положения.

«Нередко в условиях переизбытка некоторых продовольственных товаров в одних регионах, в других наблюдается их острый недостаток. В этой связи МСХ РК призывает местные исполнительные органы активно и на системной основе взаимодействовать с другими регионами в части информирования об имеющихся запасах или нехватке продовольствия», - говорится в сообщении МСХ РК в Facebook.