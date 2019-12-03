Какие сельхозтовары Казахстан импортирует из других стран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О проблемах, сдерживающих развитие АПК, рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«В настоящее время в секторе имеется ряд проблем, которые сдерживают развитие АПК Казахстана. Это низкая урожайность сельхозкультур, от 7 до 12 ц/га, и низкая продуктивность в животноводстве - удой на фуражную корову 2,5 тыс. литров, когда некоторые хозяйства у нас получают 9 тысяч литров», - сказал Сапархан Омаров.

Более 60% аграриев, по словам министра, занимаются только растениеводством, не занимаясь животноводством, тем самым не обеспечивают круглогодичную занятость населения.

«Изношенность сельхозтехники и оборудования составляет до 80%, есть вопросы по доступности к заемным средствам, в том числе по «оборотке» для ВПР на 2 года», - добавил Спархан Омаров.

Однако, как заверил глава МСХ, для каждой проблемы есть свое решение.

«Мы пересмотрели подходы по господдержке АПК с учетом вопросов импорта инфляции при ввозе продовольственных товаров. Хотел бы сообщить, что в настоящее время Минсельхозом подготовлены изменения в Государственную программу развития АПК на 2017-2021 годы, с учетом реализации Предвыборной платформы партии «Нур-Отан» по насыщению внутреннего рынка отечественной продукцией. Сейчас у нас в перечень социально-значимых товаров входит 19 товаров, из которых только по 6 товарам имеется импортозависимость, на сумму 505 млн долларов США», - подчеркнул Спархан Омаров.

В частности, согласно озвученным данным, в Казахстане имеется импорт: мяса птицы в объеме 191,6 тыс. тонн, или 49% от внутреннего потребления; колбасные изделия в объеме около 30 тыс. тонн, или доля импорта 39%; сыры и творог в объеме 21,9 тыс. тонн, или 46,5% от общего потребления; яблоки в объеме 101 тыс. тонн, или доля импорта 31,5%; сахар в объеме около 250 тыс. тонн, или доля импорта 57,3%; рыба в объеме 30,6 тыс. тонн, или доля импорта 72%.