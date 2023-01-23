Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Какие санитарные нормы рекомендуется соблюдать в выборных мероприятиях

23 Января 2023, 16:49
Какие санитарные нормы рекомендуется соблюдать в выборных мероприятиях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова озвучила рекомендации по соблюдению санитарных норм при проведении выдвижения кандидатов в депутаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эти меры необходимо предпринять учитывая текущую ситуацию по коронавирусной инфекции в республике, а также течение эпидемиологического сезона по заболеваемости ОРВИ и гриппом», - сказала Айжан Есмагамбетова.

Так Минздрав рекомендует при проведении выдвижений кандидатов:

1) использование просторных помещений при проведении съездов и конференций по выдвижению кандидатов;

2) в помещениях должно быть бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха;

3) в регионах, где показатель R выше единицы необходимо соблюдение масочного режима.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия РК приняла календарный план проведения выборов депутатов Мажилиса и депутатов маслихатов в Казахстане.


Новости по теме
Более 11 млн казахстанцев включены в реестр избирателей на предстоящие выборы
Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдается в Казахстане
Снижение заболеваемости COVID-19 наблюдается в РК последние две недели
Теги:
Читайте также
Более 11 млн казахстанцев включены в реестр избирателей на предстоящие выборы
Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдается в Казахстане
Снижение заболеваемости COVID-19 наблюдается в РК последние две недели
Как хирурги помогают бороться с лишним весом - репортаж из БМЦ УДП
Международное сообщество ожидает прозрачных выборов - американские эксперты
35 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
Доступность медуслуг расширяют в Актюбинской области
Какие услуги оказывают в молодежном центре здоровья
Новости партнеров
Популярное
1 Жасмин Кизатова  вышла в финал ЧА-2023 до 22 лет по боксу
2 Казахстан получил второго финалиста ЧА-2023 до 22 лет по боксу
3 Новые методы в лечении паховых грыж внедряют карагандинские хирурги
4 Казахстанцы завоевали 11 медалей на Универсиаде-2023
5 Стали известны соперницы казахстанок в финале ЧА-2023 до 22 лет по боксу

Лента новостей