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Какие рынки открылись в Алматы

11 Января 2022 14:52
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Какие рынки открылись в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы после массовых беспорядков заработали 117 крупных и средних супермаркетов, а также 10 рынков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской штаб по восстановлению жизнеобеспечения Алматы.

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По состоянию на 11 января в городе функционируют 117 (78,5%) из 149 крупных и средних супермаркетов. В настоящее время открыты торговые объекты продовольственных сетей «Magnum», «Small», «Тоймарт». Пострадал 31 (13,5%) объект («Magnum» - 19, «Тоймарт» - 11, «Интерфуд» - 1). С 19 января возобновит работу супермаркет Esentai Gourmet.

Всего в Алматы имеется 52 торговых рынка. По состоянию на 10 января открыто 10 рынков («Таусамалы», «Барыс-4», «Арыстан», «Алматы-1», «Айнабулак», «Карасу», «Жулдыз», «Турксиб», «Тастак», «Орбита»). Остальные продовольственные и непродовольственные рынки начнут работу сегодня. Пострадавших объектов не выявлено.

По городу имеется 220 АЗС, по состоянию на 10 января открыто 121 (55%). Совместно с департаментом полиции обеспечивается безопасность объектов.

«С 13 января планируется открыть дополнительно 33 несетевых частных АЗС (15%) и 5 сетевых (2%). Во время ЧП пострадал 61 объект (28%), из них сгорела полностью 1 (РП-Алатауский р-н, Рыскулова - Школьная), сильно пострадали 15, частично пострадали 45», - уточнили в городском штабе.

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#Алматы   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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