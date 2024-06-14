Какие рынки сбыта для Казахстана открыл сухой порт в Сиане

В феврале 2024 года в Китае состоялась официальная церемония открытия логистического грузового терминала Казахстана в сухом порту города Сиань. Какие рынки сбыта откроются для нашей страны и как сократятся сроки доставки грузов, разбирался собственный корреспондент агентства Kazinform.

Новые рынки сбыта для казахстанских экспортеров

Город Сиань, расположенный в провинции Шэньси на северо-западе Китая, является узловым транзитным центром, а сухой порт - крупнейшим в стране, где формируется 40% от общего объема контейнерных поездов сообщением Китай - Европейский союз.

- За последние три года среднегодовой темп роста количества поездов по маршруту «Китай-Европа» в Шэньси составил 12,8%, превысив 5,3 тысячи поездов, а по основным показателям, таким как количество поездов, коэффициент тяжести груза и объем грузоперевозок, провинция занимает первое место в стране, - заявил губернатор провинции Шэньси Чжао Ган в ходе брифинга в июне в Пекине.

Казахстанский терминал в Сиане возведен за довольно короткий срок: в мае 2023 года состоялся запуск строительства, в декабре того же года начата тестовая эксплуатация, а в феврале 2024 года – его официальный старт.

Как сообщили в пресс-службе АО «НК «КТЖ», проектная мощность терминала в городе Сиань составляет 66,5 тысяч ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент – прим. ред.) в год. Общая площадь объекта - 6,7 га.

- Всего с момента открытия терминала в г. Сиань отправлено более 30 контейнерных поездов. В частности, в сотрудничестве с компанией BYD начаты регулярные отправки контейнерных поездов. В апреле месяце был отправлен один контейнерный поезд в направлении Сиань – Джизак, всего по плану с BYD до конца года планируется отправить 70 контейнерных поездов, - сообщили в пресс-службе КТЖ.

Фото: rail-news.kz

- Логистический центр Казахстана в Сиане - это знак и подтверждение плодотворного сотрудничества и взаимодействия между Республикой Казахстан и КНР, направленное на содействие быстрому распределению и сбыту казахстанских товаров в Сиане, а также на дальнейшее выстраивание логистических связей с Хоргосом, Алашанькоу и портом Тачэн, который будет скоро открыт (китайский порт третьего железнодорожного пограничного перехода «Бахты-Тачэн» со строительством новой железнодорожной линии «Бахты-Аягоз» - прим ред.). Будучи отправной точкой древнего Шелкового пути, Сиань стал местом проведения первого саммита «Китай-Центральная Азия» в 2023 году, активно сотрудничает с Казахстаном в создании ключевой логистической инфраструктуры вдоль «Пояса и пути» и взаимодействует в рамках Нового экономического курса РК в транспортной сфере, - сказал сотрудник логистической компании «Бэйчэн Цзитуан» Цзя Бофэй.

Следует отметить, что Сиань считается крупнейшим внутренним сухопутным портом Китая, откуда отправляется железнодорожный экспресс Китай-Европа «Чанъань». А международный аэропорт Сианя «Сяньян» - крупнейший воздушный хаб на северо-западе Китая. После завершения расширения аэропорта в 2025 году его пассажиропоток достигнет 83 млн человек в год, а грузопоток - 1 млн тонн.

Как отметил глава коммерческого представительства провинции Шэньси в Казахстане Хэ Чэн, грузовой терминал в Сиане не только расширит для казахстанских экспортеров доступ на китайский рынок, но и откроет новые рынки сбыта, в частности в странах Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии.

Объемы перевозок между Казахстаном и Китаем могут возрасти до 40 млн тонн

Вице-министр транспорта КНР Ли Ян, выступая на форуме в рамках железнодорожного маршрута «Китай-Европа» в Ляньюньгане в сентябре 2023 года, предложил расширить новую модель мультимодальных перевозок China-Europe Railway Express. В позитивном плане отмечена модель «Япония-Корея-Ляньюньган-Алматы».

На международном железнодорожном форуме в Ляньюньгане власти Китая заявили, что благодаря контейнерным поездам, курсирующим по маршруту «Китай-Европа», создана новая архитектура международных перевозок на Евразийском континенте, сформирована альтернативная платформа торгово-экономического сотрудничества, что позволило надежно обеспечить стабильность глобальных цепочек производства и поставок, и придать новый импульс развитию мировой экономики.

Фото: Xinhua

Согласно китайским данным, маршрут «Китай-Европа» охватывает 217 городов в двадцати пяти странах Европы и очень активно используется. Поезда по нему курсировали уже 77 тысяч раз, перевезя в обоих направлениях свыше 7,3 млн тонн грузов на общую сумму более $340 млрд.

Напомним, что с момента запуска казахстанского терминала в Ляньюньган в 2014 году транспортировано более 1,6 млн контейнеров. Через терминал обеспечивается обработка грузов из стран Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона следующих как в Казахстан, так и через его территорию в страны Европы, а также в обратном направлении.

В 2023 году объем перевозок между Казахстаном и Китаем побил новый исторический рекорд в 28,3 млн тонн, увеличившись на 22% по сравнению с 2022 годом.

- Более 10,8 млн тонн груза принято из Китая, что на 8% выше аналогичного показателя прошлого года.Из Казахстана в КНР отправлено 17,5 млн тонн. Рост к предыдущемугоду на 34%, - сообщил заместитель руководителя представительства АО «НК «КТЖ» в СУАР КНР Ерик Аубакиров.

По его словам, объемы перевозок между Казахстаном и Китаем до 2025 года могут возрасти до 40 млн тонн. Для достижения данного показателя и обеспечения перевозки прогнозируемого грузопотока АО «НК «КТЖ» проводит работу по реконструкции и развитию магистральной сети казахстанских железных дорог.

Инфографика: Kazinform

На сегодняшний день имеется 4 ключевых инфраструктурных проекта реализация которых позволит достичь намеченных целей: модернизация участка «Достык-Мойынты», железнодорожная линия в обход железнодорожного узла станции «Алматы», железнодорожная линия «Дарбаза-Мактаарал» и строительство третьего железнодорожного пограничного перехода «Бахты-Тачэн» со строительством новой ж/д линии «Бахты-Аягоз».

Казахстан готов к пропуску возрастающего объема грузопотока по Среднему коридору

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) или Средний коридор играет важную роль в укреплении транзитного потенциала Казахстана, позволяющий значительно повысить уровень логистической взаимосвязанности между Казахстаном и Кавказским регионом, далее с Турцией и Европейским союзом.

За 2023 год объем перевозимых грузов через Средний коридор увеличился почти в 2 раза по сравнению с 2022 годом и составил порядка 2,8 млн тонн. Можно отметить, что пропускная способность по ТМТМ составляет 5,78 млн тонн и 80 тысяч ДФЭ в год. Казахстанская инфраструктура железнодорожного транспорта готова к пропуску возрастающего объема грузопотока по ТМТМ. Морские участки находятся на этапе расширения. Введены в работу дополнительные фидерные судна.

Казахстан придает особое значение развитию транспортно-логистической экономики страны. Согласно Национальному плану развития РК до 2025 года, усилия будут направлены на развитие магистральной железнодорожной сети, что обеспечит резерв пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, в первую очередь, на маршрутах контейнерных перевозок «Китай-Европа-Китай». Так, за январь-май 2024 года объем перевозок грузов железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем составил 12,8 млн тонн, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.