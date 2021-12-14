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Какие регионы РК лидируют по вводу новых проектов в АПК

14 Декабря 2021 10:11
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Какие регионы РК лидируют по вводу новых проектов в АПК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько новых проектов введено в сельскохозяйственной отрасли Казахстана в текущем году, сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Согласно утвержденным Дорожным картам из запланированных на 2021 год 285 проектов на сумму 263 млрд тенге по итогам 11 месяцев текущего года введены в эксплуатацию 268 проектов на сумму 241 млрд тенге», - сказал Ербол Карашукеев.

Было отмечено, что по информации акиматов до конца года планируется реализовать 17 проектов на сумму 22 млрд тенге.

«Лидерами по уже реализованным проектам являются Северо-Казахстанская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская области. Исполнение по реализации инвестиционных проектов 2021 года составляет 94%», - добавил министр.


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#Правительство РК   #Инвестпроекты   #Минсельхоз   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Серик Сабеков

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