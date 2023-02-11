Какие регионы РК лидируют по количеству сделок купли-продажи жилья

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В январе 2023 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 24 294, из них 5 879 совершены по индивидуальным домам и 18 415 – по квартирам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

По сравнению с предыдущим месяцем (33 587) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 27,7%. Лидеры по количеству сделок, как и ранее, города Алматы (5 599 – 23%) и Астана (4 040 – 16,6%). Меньше всего сделок проведено в области Улытау – 285 ед. (1,2%).

В сравнении с декабрем 2022 года в январе 2023 года отмечается отрицательный показатель по сделкам во всех регионах Казахстана. Наибольший спад сделок за месяц произошел в Туркестанской (-43,1%) области, области Абай (-42%) и Акмолинской (-41,5%) области.

По сравнению с декабрем 2022 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах уменьшилось на 7 618, всего по ним совершено 18 415 сделок - это 75,8% от общего показателя по сделкам. По количеству комнат в продажах в лидерах 1-комнатные квартиры, в январе их было оформлено 7 586, 63,4% сделок приходятся на города Алматы и Астана. По 2-комнатным квартирам совершено 6 214 сделки.

По сравнению с декабрем 2022 года количество сделок по индивидуальным домам уменьшилось на 22,2% (1 675 сделок) и составило 5 879. Вместе с тем, уменьшение наблюдается во всех регионах страны.

Количество сделок купли-продажи жилья за январь 2023 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 27,2%, тогда было зарегистрировано 33 365 сделок (январь 2021 г.– 21 577). Так, отрицательный показатель был зарегистрирован почти во всех регионах. Наиболее стабильной ситуация по сделкам остается в Астане, здесь количество сделок за год (январь к январю 2022 г.) уменьшилось лишь на 0,8%. А положительная динамика наблюдается лишь в Алматы – + 34,1%.

Ранее сообщалось, что за год (январь 2023 г. к январю 2022 г.) цены квартир вторичного рынка повысились на 18,7%, продажи нового жилья – на 14%