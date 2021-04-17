Какие регионы РК лидируют по инвестициям в основной капитал

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Инвестиционного штаба под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоговые показатели работы по привлечению инвестиций за первый квартал 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Министр национальной экономики Асет Иргалиев доложил, что в первом квартале 2021 года объем инвестиций в основной капитал сократился на 9,6%. Без учета горнодобывающей промышленности объем инвестиций в основной капитал показал рост на уровне 34%. Положительные темпы роста по инвестициям в основной капитал достигнуты в 15 регионах и городах республиканского значения. Лидерами стали Туркестанская (67,4%), Жамбылская (32,9%), Костанайская (23,3%), Карагандинская (22,8%), Северо-Казахстанская (20,6%) области, а также города Шымкент (45,8%) и Алматы (34,5%). Отставание наблюдается в Западно-Казахстанской (-48,7%) и Атырауской (-39,8%) областях.

Председатель правления АО «НК «Kazakh Invest» Меиржан Юсупов доложил о ходе подготовки 12 проектов с высоким уровнем проработки на сумму более 4,2 млрд долларов в таких отраслях, как АПК, фармацевтика, химическая и металлургическая промышленности. В период с 2021 года по 2025 год планируется реализовать более 2 500 проектов на общую сумму инвестиций 45,5 трлн тенге (100 млрд долларов). Реализация указанных проектов позволит достичь целевого индикатора по инвестициям в основной капитал на уровне 30% к ВВП к 2025 году.

О работе по привлечению инвестиций доложили министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, акимы Туркестанской области Умирзак Шукеев и Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Б. Мусин отметил, на 2021-2025 годы МЦРИАП таргетируется реализация 170 проектов на общую сумму 1,5 трлн тенге в сферах связи и телекоммуникаций, развития цифрового майнинга, аэрокосмической промышленности, IT-отрасли, электронной промышленности.

В текущем году планируется реализовать 64 проекта на сумму 265 млрд тенге. Аким Туркестанской области У. Шукеев доложил, что на 2021-2025 годы акиматом сформирован пул из 181 инвестиционного проекта на общую сумму 2,6 трлн тенге с созданием 27 тысяч рабочих мест в таких сферах, как АПК, возобновляемая энергетика, туризм, химическая промышленность и др. В текущем году планируется реализовать 81 проект на 256 млрд тенге.

Аким Северо-Казахстанской области К. Аксакалов отметил, что на предстоящие 5 лет акиматом сформирован пул из 66 проектов на сумму 1,5 трлн тенге в таких сферах, как АПК, машиностроение, цифровизация, фармацевтика, здравоохранение, ГМК и др.

«Работа по привлечению внутренних и внешних инвестиций должна проводиться на системной основе всеми государственными органами, акиматами регионов и субъектами квазигосударственного сектора», — сказал А. Мамин.



