+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: -1 °С
USD 428.51 EUR 496.13
RUB 6.06 CNY 67.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какие регионы представят продукцию в эти выходные на сельхозярмарке в столице

11 Ноября 2021 20:17
Поделиться:
Какие регионы представят продукцию в эти выходные на сельхозярмарке в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 13-14 ноября на площадке возле ТРЦ «Хан Шатыр» состоятся сельскохозяйственные ярмарки с участием товаропроизводителей Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской областей и столичных предпринимателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Новости по теме
Грант на миллион тенге выиграла для школы педагог из Карагандинской области
В Атырау из-за протекающей крыши и отпадающей облицовки  школу-гимназию сегодня перевели на онлайн-обучение Фейк: «В «Яндекс-картах» появятся адреса невакцинированных людей» После взрывов в Жамбылской области 56 человек нуждались в срочной психологической помощи

Отмечается, что на ярмарке будет представлен широкий ассортимент продуктов первой необходимости: мясо говядины, конины и баранины, мясо птицы, молочная и кисломолочная продукция, овощи (картофель, лук, морковь, капуста), фрукты, куриные яйца, рыба, крупы, мука высшего сорта и т.д.

Всего в двух ярмарках примут участие более 200 товаропроизводителей и предпринимателей. На ярмарках будет реализована свежая продукция по ценам ниже рыночных на 10-15%.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Сельское хозяйство   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Грант на миллион тенге выиграла для школы педагог из Карагандинской области
В Атырау из-за протекающей крыши и отпадающей облицовки  школу-гимназию сегодня перевели на онлайн-обучение
Фейк: «В «Яндекс-картах» появятся адреса невакцинированных людей»
После взрывов в Жамбылской области 56 человек нуждались в срочной психологической помощи
Популярное
1 Руководителя столичного спецЦОНа уволили после эксперимента Багдата Мусина
2 1219 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
3 92 случая ВИЧ-инфекции зарегистрировано с начала года в Акмолинской области
4 Угнанные в России машины нашли в СКО: вернут ли их казахстанцам
5 На трое суток арестованы четверо охранников за противодействие мониторинговой группе в Кокшетау
6 Дождь со снегом ожидается в Казахстане 11 ноября
Читайте также
В два-три раза больше выпадет снега предстоящей зимой в Нур-Султане – представитель столичного ДЧС
В Нур-Султане снижен тариф на электроэнергию: АРЭК оштрафовали
Руководителя столичного спецЦОНа уволили после эксперимента Багдата Мусина
1219 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
92 случая ВИЧ-инфекции зарегистрировано с начала года в Акмолинской области
Угнанные в России машины нашли в СКО: вернут ли их казахстанцам
На трое суток арестованы четверо охранников за противодействие мониторинговой группе в Кокшетау
Дождь со снегом ожидается в Казахстане 11 ноября
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив