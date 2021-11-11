Какие регионы представят продукцию в эти выходные на сельхозярмарке в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 13-14 ноября на площадке возле ТРЦ «Хан Шатыр» состоятся сельскохозяйственные ярмарки с участием товаропроизводителей Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской областей и столичных предпринимателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Отмечается, что на ярмарке будет представлен широкий ассортимент продуктов первой необходимости: мясо говядины, конины и баранины, мясо птицы, молочная и кисломолочная продукция, овощи (картофель, лук, морковь, капуста), фрукты, куриные яйца, рыба, крупы, мука высшего сорта и т.д.

Всего в двух ярмарках примут участие более 200 товаропроизводителей и предпринимателей. На ярмарках будет реализована свежая продукция по ценам ниже рыночных на 10-15%.