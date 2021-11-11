Новости
Какие регионы представят продукцию в эти выходные на сельхозярмарке в столице
11 Ноября 2021 20:17
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 13-14 ноября на площадке возле ТРЦ «Хан Шатыр» состоятся сельскохозяйственные ярмарки с участием товаропроизводителей Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской областей и столичных предпринимателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
Новости по темеВ Атырау из-за протекающей крыши и отпадающей облицовки школу-гимназию сегодня перевели на онлайн-обучение Фейк: «В «Яндекс-картах» появятся адреса невакцинированных людей» После взрывов в Жамбылской области 56 человек нуждались в срочной психологической помощи
Отмечается, что на ярмарке будет представлен широкий ассортимент продуктов первой необходимости: мясо говядины, конины и баранины, мясо птицы, молочная и кисломолочная продукция, овощи (картофель, лук, морковь, капуста), фрукты, куриные яйца, рыба, крупы, мука высшего сорта и т.д.
Всего в двух ярмарках примут участие более 200 товаропроизводителей и предпринимателей. На ярмарках будет реализована свежая продукция по ценам ниже рыночных на 10-15%.
Поделиться:
Новости по теме
В Атырау из-за протекающей крыши и отпадающей облицовки школу-гимназию сегодня перевели на онлайн-обучение
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Угонщика автомобиля задержали полицейские Нур-Султана
- Грант на миллион тенге выиграла для школы педагог из Карагандинской области
- В Атырау из-за протекающей крыши и отпадающей облицовки школу-гимназию сегодня перевели на онлайн-обучение
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 ноября
- В два-три раза больше выпадет снега предстоящей зимой в Нур-Султане – представитель столичного ДЧС
- В Нур-Султане снижен тариф на электроэнергию: АРЭК оштрафовали
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047