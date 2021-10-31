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    10:53, 31 Октябрь 2021 | GMT +6

    Какие регионы остаются в «красной зоне»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 31 октября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Ситуация остается стабильной со вчерашнего дня, когда Восточно-Казахстанская область покинула «красную зону» и в ней осталось четыре региона.

    В «красной зоне»: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

    В «желтой зоне»: Нур-Султан, Алматы, Актюбинская, Алматинская, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.

    В «зеленой зоне»: Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.

    В целом, Республика Казахстан остается в «желтой зоне» по темпам распространения коронавируса.



    Теги:
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