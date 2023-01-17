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Какие регионы наиболее остро ощущают дефицит в пастбищах

17 Января 2023, 10:58
Какие регионы наиболее остро ощущают дефицит в пастбищах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ –Из семнадцати областей республики дефицит пастбищ для выпаса скота личных подсобных хозяйств испытывают 15. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Так, из 17 областей республики дефицит пастбищ для выпаса скота личных подсобных хозяйств испытывают 15 областей, особенно в Туркестанской, Кызылординской, Алматинской и Атырауской областях», - сказал Ербол Карашукеев.

Глава МСХ подчеркнул, что при острой нехватке пастбищ вопросы рационального и эффективного использования земельных ресурсов страны должны быть на первом месте.

Ранее Ербол Карашукеев сообщил, что площадь пастбищных угодий составляет 183,4 млн га.


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