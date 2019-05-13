Какие регионы лидируют по вводу жилья в рамках программы «Нұрлы жер»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр рассказал о ходе реализации жилищной программы «Нұрлы жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, по итогам прошлого года в рамках программы «Нұрлы жер» введено в эксплуатацию 12,5 млн кв. м жилья, из них многоквартирного жилья - 5,7 млн кв. м и индивидуального жилья - 6,8 млн кв. м.

«Лидерами (по вводу жилья - прим. ред.) являются города Нур-Султан (2,4 млн кв. м), Алматы (2 млн кв. м) и Мангистауская область (1,2 млн кв. м). На них приходятся 45% всего введенного жилья по Казахстану. Наименьшие показатели у Северо-Казахстанской (218 тыс. кв. м), Павлодарской (284 тыс. кв. м) и Костанайской (299 тыс. кв. м) областей. Хочу отметить, что ВКО также является аутсайдером в этом списке. Хотя там проживают порядка 1,4 млн человек, а ввод всего составляет 410,5 тыс. кв. м», - сказал Роман Скляр в ходе заслушивания отчета в Центральном аппарате партии «Nur Otan».

В целом, как напомнил министр, на подведение коммуникаций ежегодно предусматривается 100 млрд тенге. А свои жилищные условия улучшили более 113 тыс. граждан.

Роман Скляр также отметил, что наряду с этим предоставляется арендное жилье без выкупа очередникам, состоящим на учете в акиматах, и рассказал, сколько средств будет выделено для этих целей.

«Для этого с 2019 года ежегодно предусматривается 32,8 млрд тенге. Это нам позволяет обеспечивать ежегодный ввод 3,7 тыс. квартир. Это больше ежегодного ввода до 2019 года на 700 тыс. Ценовые параметры составляют в городах Нур-Султан, Алматы, Атырау, Актау, Актобе до 180 тыс. тенге за 1 кв. м, в остальных регионах - до 140 тыс. тенге», - проинформировал глава МИИР РК.