Какие регионы Казахстана больше всех произвели сельхозпродукцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь-май текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 3,1%. Об этом сообщил на заседании Правительства министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За январь-май текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 3,1% и составил 1 110,2 млрд. тенге. Данный рост обеспечен в основном за счет увеличения объемов производства в животноводстве на 3,2% или 1 039,4 млрд. тенге», - сказал Сапархан Омаров.

Так, по словам министра, отмечен высокий рост по производству мяса в живом весе на 5,5%, молока – на 3,1%.

При этом продукции растениеводства произведено на 58,3 млрд тенге, ИФО на уровне 100%. Данный объем обеспечен за счет выращивания сельскохозяйственных культур в закрытом грунте (теплицы).

В разрезе областей темпы выше республиканских отмечены в 4 областях: Акмолинская – 113,8%, Павлодарская – 103,9%, Западно-Казахстанская и Карагандинская – 103,3%.



