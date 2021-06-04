Какие реформы усилят защиту потребительских прав в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государство при содействии НПО проводит ряд преобразований, направленных на модернизацию системы защиты потребительских прав, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс – службу Комитета по защите прав потребителей.

25 июня 2020 года принят 1-й пакет поправок в Закон «О защите прав потребителей». Благодаря этому был внедрён 3-ступенчатый механизм рассмотрения жалоб потребителей. При этом предприниматель теперь может быстро разрешать конфликт с клиентом по принципу «решай здесь и сейчас». Это сокращает время и ресурсы сторон, снижает давление на бизнес и нагрузку на суды.

Изменения в законе разграничили контроль на «государственный» и «общественный», что помогает потребителям восстанавливать свои права до административного воздействия на бизнес.

Сформирован перечень правозащитников-профессионалов, от компетенции и моральных принципов которых зависит исход спора, соответственно и дальнейшее настроение потребителя. Значимость потребительских проблем повышена за счет оценки деятельности госорганов Межведомственным советом, созданным при Правительстве.

Введена в эксплуатацию в пилотном режиме Единая информационная система приема потребительских жалоб. Она показывает реальную картину поступающих обращений и законность принимаемых госорганами по ним решений.

В апреле 2021 года проект Концепции ко 2-му пакету поправок в Закон направлен на рассмотрение в госорганы, НПП «Атамекен» и Республиканскую ассоциацию потребителей Казахстана, представляющую интересы 30 НПО по защите прав потребителей. Текст проекта Концепции для публичного обсуждения размещен на официальном интернет- ресурсе Комитета.

Немало задач реализуется ведомством уже в 2021 году. Одна из важнейших -разработка 2-го пакета поправок в Закон «О защите прав потребителей». Эта работа нацелена на укрепление гражданского общества в системе защиты потребительских прав. Нововведения помогут сплотить общественные объединения потребителей путем консолидации в одну ассоциацию по принципу «от количества к качеству».

Предлагаемый новый институт позволит обеспечить равные возможности для всех НПО, особенно расположенных в сельских местностях. Нормотворческие коррективы помогут сформировать справедливый гражданский социум за счет единообразного подхода в работе, развить узкопрофильные направления в деятельности НПО во всех отраслях: в торговле, финансах, медицине, туризме, образовании и т.д. Также это минимизирует участие государства в разрешении потребительских споров.

Поправки в закон несут ряд и других положительных изменений. В частности, речь идёт об усилении общественного контроля за деятельностью государственных органов посредством введения института омбудсмена по защите прав потребителей.

Общественным объединениям будет предоставлено финансирование через получение вознаграждений от возмещаемой потребителю суммы штрафов.

Продолжится совершенствование дистанционного способа продажи товаров с учетом активного развития сферы электронной торговли.

Будет активно решаться вопрос по гармонизации национального законодательства в сфере защиты прав потребителей со странами-участниками ЕАЭС путем введения понятия «технически сложный товар», а также условия возврата и обмена технически сложных товаров при обнаружении существенных либо несущественных недостатков.

Базовые принципы отраслевого Закона распространятся на сферы финансовых, социальных, медицинских, туристских и иных услуг.

Ранее сообщалось, что около 6 тысяч жалоб поступило в Комитет по защите прав потребителей за первый квартал 2021 года.