Какие реакции на вакцину от коронавируса наблюдались у алматинских врачей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 1 715 человек вакцинировались от коронавируса. О том, сколько человек отказались от прививки и какие реакции наблюдались у медиков, в ходе брифинга в РСК рассказала заместитель руководителя управления общественного здоровья города Лаура Мырзагали, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Сегодня, 19 февраля, заканчивается этап введения вакцины первым компонентом в дозе 0,5 мл. Привито 1 715 человек, до конца дня будут сделаны. Уже со следующей недели начнем ревакцинировать 2 компонентом. Отвод по медицинским показаниям 55 человек, три человека написали отказ», - сказала спикер.

Замглавы УОЗ подчеркнула, что в Казахстане вакцинация ведется в добровольном порядке.

«Три человека отказались не от того, что они побоялись. Если человек не готов вакцинироваться, то он имеет право отказаться. Если даже три человека отказались, я считаю, что это конституционное право каждого гражданина», - пояснила спикер.

Она напомнила, что на сегодня вакцинировались только медработники, которые были в первом ряду: сотрудники инфекционной больницы, реанимационного отдела, фильтров, регистратуры, поликлиники и т.д.

Кроме того, Лаура Мырзагали добавила, что ревакцинация начнется 22 февраля.

«У отдельных сотрудников реакция на вакцину была. Данная реакция ожидаемая. Считается, что организм в это время реагирует на прививку определенным образом. Как правило, симптомы проходят через пару дней. Они показывают, что вакцина действует и стимулирует иммунитет. Наиболее частыми реакциями у медработников отмечались: сонливость, головная боль, температура. Продолжительность данных реакции составила до двух суток», - отметила она.

По ее словам, иммунизация проводится в строгом соответствии с правилами и с соблюдением «холодовой цепи». Дополнительно контролирующими органами отслеживается процесс получения вакцины на централизованный склад хранения, ее транспортировка в медицинские организации и непосредственно сам процесс постановки вакцины.

На сегодня «СК Фармацией» в город было поставлено 1 750 доз первой партией. Вторая партия ожидается на днях, также 1 750 доз.

Напомним, вакцинация российским «Спутником V» в Казахстане стартовала 1 февраля.