Какие развязки и улицы откроют в этом году в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления городской мобильности Алматы Гани Мурзаханов рассказал о строительстве трех транспортных развязок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время ведется строительство трех транспортных развязок. В текущем году планируется открыть движение для автотранспортных средств по транспортной развязке на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова, в следующем году планируется завершить строительство развязок проспекта Сейфуллина – улицы Жансугурова, улицы Бухтарминская – Кульжинский тракт», - сказал он в ходе брифинга РСК.

По его словам, в настоящее время ведется строительство четырех пробивок улиц.

«В этом году планируется завершить строительно-монтажные работы и открыть движение для автотранспортных средств по пробивке проспекта Абая, улицы Алатау и улицы Ауэзова, в 2023 году планируется завершить улицу Саина (при условии своевременного выкупа участков)», - добавил спикер.

Кроме того, в текущем году производятся работы по строительству дорог в восьми микрорайонах Алатауского, Турксибского и Наурызбайского районах (мкр. Ужет, Шанырак - 5, Самгау, Алгабас, Нуршашкан, Альмерек, Кайрат, Курамыс), в том числе на 415 улицах протяженностью 108 км. На сегодняшний день завершено строительство дорог на 132 улицах протяженностью 35 км. До конца текущего года планируется завершить 75 км дорог.

Гани Мурзаханов заметил, что всего в Алматы протяженность улично-дорожной сети составляет 3 096 км, из которых 298 км не имеют твердого покрытия. В этом году планируется проведение среднего ремонта на 212 улицах протяженностью 206 км, в том числе на 20 магистральных улицах города (пр. Рыскулова, пр. Суюнбая, ул. Сатпаева, ул. Кудерина, ул. Жансугурова, пр. Райымбека, ул. Яссауи, ул. Шаляпина, ул. Момышулы, ул. Жандосова, пр. Сейфуллина, ул. Курмангазы, ВОАД, ТР ул. Халиуллина – Кульжинский тракт, ул. Северное кольцо, ул. Бурундайская, ул. Татибекова, ул. Омаровой, ул. Толе би), протяженностью 43 км.