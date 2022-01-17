Какие районы больше всего пострадали в ходе беспорядков в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алмалинский, Ауэзовский и Бостандыкский районы Алматы больше всего пострадали в ходе январских событий. Об этом сообщил заместитель акима города Ильяс Усеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алмалинском районе пострадали следующие объекты: семь продовольственных магазинов на 13,7 млн тенге, 284 непродовольственных магазина – на 8336 млн, два оружейных магазина на 5150 млн, 15 объектов общепита на 158 млн, 35 ломбардов на 2625 млн, пять АЗС на 52,5 млн, 25 финансовых организаций на 145 млн, 29 объектов крупного бизнеса на 3965 млн и другие. Всего урон района составил порядка 20,4 млрд тенге.

В Ауэзовском районе разгромлены 153 магазина, в их числе один оружейный, девять объектов общепита, 21 АЗС, 11 ломбардов и 10 объектов крупного бизнеса. Общий ущерб оценивается в 20,1 млрд тенге.

Объекты в Бостандыкском районе понесли урон на 17,3 млрд тенге.

По словам И. Усерова, наименьшие потери у Наурызбайского района – 72,5 млн тенге.

Выступая на заседании городского штаба по восстановлению жизнеобеспечения Алматы, замакима отметил, что работа по сбору данных по пострадавшим объектам продолжается, в том числе с выездом на место. Оценка была осуществлена на основе информации предпринимателей, то есть без проведения полноценного аудита с привлечением экспертов.

«Как известно, в данное время Правительство вырабатывает механизм оценки и возмещения ущерба. В этом документе будет регламентирована методика определения суммы возмещения, порядок работы комиссий и оценщиков, а также все другие процедуры», - отметил И. Усеров.

Ожидается, что подача заявок будет осуществляться через сайт infokazakhstan.kz (администратор НПП «Атамекен», сайт технически готов). К заявке предпринимателям следует приложить пакет документов, который будет указан в механизме, в том числе уведомление о возбуждении уголовного дела по факту ущерба.

Расчеты будут производиться по трем категориям ущерба: по недвижимости, движимому имуществу и оборудованию, а также товарам.

В дальнейшем заявки рассматриваются районной комиссией. В ее состав планируется включить представителей маслихата, акимата, палаты предпринимателей и общественных объединений. Далее на основе всех подтверждающих документов и результатов оценки комиссией будет принято решение о компенсации ущерба.

Отметим, общая сумма ущерба по всем видам имущества в Алматы составила около 112 миллиардов тенге.