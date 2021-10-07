Какие районы Алматинской области лидируют по вакцинации от коронавируса

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Жители каких районов в Алматинской области больше всего вакцинировались от коронавируса, рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 7 октября в Алматинской области первый компонент вакцины получили 764 818 человек, из них в Аксуском районе 21 256, Алакольском – 25 611, Балхашском - 17 047, Енбекшиказахском - 103 574, Ескельдинском – 16 084, Жамбылском – 70 588, Илийском - 88 910, Карасайском – 104 958, Каратальском - 14 631, Кербулакском – 21 202, Коксуском - 17 291, Панфиловском - 40 350, Райымбекском – 16 576, Сарканском – 15 833, Талгарском - 56 076, Уйгурском – 20 513, г.Капчагай – 27 046, г.Талдыкорган – 58 218, г.Текели – 16 042 и Кегенском районе – 13 012 человек. Полностью иммунизацию прошли 678 438 человек (57%)», - сообщили в департаменте.

По состоянию на 7 октября, в области с начала пандемии зарегистрировано 52 255 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 38 390. За последние сутки зарегистрировано 197 случаев COVID-19, темп прироста – 0,4%, из них 181 симптомных и 16 бессимптомных случаев.

Ранее сообщалось, что 756 классов закрыли на карантин в школах Алматинской области.