Какие работы ведутся по разделению Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Канат Бозумбаев заявил, что разделение области на две части придаст мощный импульс развитию двух регионов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе XVII внеочередной сессии Алматинского областного маслихата Канат Бозумбаев отметил, что задача, поставленная Главой государства по совершенствованию административно-территориального устройства страны имеет большое значение.

«Административно-территориальные изменения оптимизируют процесс государственного управления, упростят гражданам проезд до областного центра и обратно, будут способствовать более эффективному регулированию внутренней миграции. Разделение Алматинской области на Жетысускую с административным центром в городе Талдыкоргане и Алматинскую с административным центром в городе Капшагае придаст мощный импульс развитию двух регионов», - сказал аким.

По его словам, разработан алгоритм действий по принятию Указа Президента Республики Казахстан об административно-территориальном устройстве. Создана рабочая комиссия по разделению области, в которую вошли определенные руководители областных управлений и территориальных органов.

Глава региона также добавил, что подготовлен проект постановления Правительства РК об изменении границы Алматинской области путем исключения из его территории земель Жетысуской области. Разработана схематическая карта с указанием на ней новых границ административно-территориальных единиц, других географических данных, имеющих значение для решения вопроса.

«Ведется разработка нового генерального плана и проекта детальной планировки города Капшагая. Проводится научная экспертиза по проводимым преобразованиям и переименованиям. Проведены экономические расчеты и подготовлен аналитический материал по социально-экономическому развитию Алматинской и Жетысуской областей. Начаты работы по перераспределению действующей штатной численности и определению объектов для размещения государственных органов», - сказал Канат Бозумбаев.

Как было отмечено, в Министерство национальной экономики направлено предложение с обоснованием необходимости увеличения лимита штатной численности и предлагаемой структуре местных исполнительных органов в связи с образованием Жетысуской области (дополнительно 448 единиц).

«Также имеется ряд проблемных вопросов с финансированием затрат, вытекающих в связи с переездом. Поскольку администрация Жетысуской области остаётся в Талдыкоргане, дополнительные расходы будут связаны с обустройством Алматинской области, администрация которого будет находиться в Капшагае. Это в первую очередь, аренда служебных помещений, выплата подъемных пособий, аренда жилища сотрудников и членов их семей. Расчеты по данным расходам производятся и будет представлена бюджетная заявка для выделения средств из республиканского бюджета», - добавил Канат Бозумбаев.

Для развития и строительства нового административно-делового центра Алматинской области, с целью сокращения сроков проведения госзакупок (проектирование, строительство, инжиниринговые услуги), предложено принятие постановления Правительства по поручению Президента РК об определении лиц, у которых будут приобретаться услуги путем прямого заключения договоров.

«В целом, выполнение задачи по разделению Алматинской области не скажется отрицательно на развитии экономики двух регионов. Наоборот, создаются дополнительно новые возможности для значительного увеличения плановых показателей, утверждённых до 2025 года. Особо стоит отметить масштабы развития инфраструктуры, которые способствуют улучшению материальных, общественных и духовно-нравственных условий, в которых будет жить и трудиться население регионов. Разделение Алматинской области необходимо для успешной реализации современной политики государства, требующей перевода деятельности хозяйствующих субъектов на инновационную основу с целью укрепления экономики населённых пунктов и ускоренного развития двух регионов Казахстана», - заметил Канат Бозумбаев.

Ранее К. Бозумбаев рассказал, как будет разделена Алматинская область.