Какие работы ведутся по благоустройству столицы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель отдела центра урбанистики города Астаны Аслан Кандыгулов рассказал, что делается по благоустройству столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы провели благоустройство набережной реки Акбулак от улицы Амман до проспекта Тауельсиздик. Под мостами появились пешеходные переходы, которые связали парковые кластеры вдоль реки Акбулак. Открыли первую часть пешеходного променада по улице Сатпаева, то есть от Мунайтпасова до Петрова. Ведутся работы по благоустройству общественного пространства вдоль Набережной реки Есиль от улицы Бейсековой до жилого массива «Коктал». Проект разделен на две очереди. Первую планируется завершить в текущем месяце. Будут обустроены амфитеатр, спортивные поля, прогулочные зоны и игровые площадки», - сказал на брифинге в Службе коммуникаций Астаны Аслан Кандыгулов.

Также преображаются исторические улицы центральной набережной. Это улица Желтоксан, Бейбитшилик, Бухарбай батыра и Мамбетова.

По словам главы отдела центра урбанистики, данные работы позволяют соединить новые общественные пространства с ранее созданными пешеходными улицами выходного дня Demalys Promenade и бульваром Театральной и с городской площадью. Тем самым, будет создан целый кластер общественных пространств вдоль исторических улиц.