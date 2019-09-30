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28.09.2019 17:34
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Какие работы ведутся на долгостроях столицы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время утреннего и вечернего объезда аким столицы встретился с дольщиками проблемных жилых комплексов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.
Так, в ЖК «Жагалау-3» во всем доме установлены окна и подведены внутренние инженерные сети. Продолжаются работы по укреплению фасада здания, установке плиток в подъездах. Алтай Кульгинов отметил, что темпы строительства слабые, необходимо увеличить количество рабочих на территории ЖК.
Вечерним объектом посещения стал жилой комплекс «Территория Комфорта-2», который начали возводить ещё в 2004 году. Во время посещения жители просили проложить асфальт, так как в осенние месяцы здесь ни проехать, ни пешком пройти. С момента последнего посещения проведено техническое обследование дома и заасфальтирована проезжая часть. Предстоит еще укрепить фасад здания и усилить несущие конструкции паркинга.
Всего в городе насчитывается 51 (76 домов) проблемных ЖК. До конца текущего года в эксплуатацию введут 10 жилых комплексов. Ход строительства контролируют Nur Otan и депутаты маслихата.
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