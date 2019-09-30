+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 9 °С
USD 387.63 EUR 423.49
RUB 6.02 CNY 54.40
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какие работы ведутся на долгостроях столицы

30 Сентября 2019 02:00
Поделиться:
Какие работы ведутся на долгостроях столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время утреннего и вечернего объезда аким столицы встретился с дольщиками проблемных жилых комплексов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

Новости по теме

В столице начался снос проблемного объекта «Территория комфорта-1»
Построенный 10 лет назад проблемный дом снесут в столице Места в паркинге продали как квартиры - столичные дольщики Суды удовлетворили иски столичных дольщиков на 9,9 млрд тенге

Так, в ЖК «Жагалау-3» во всем доме установлены окна и подведены внутренние инженерные сети. Продолжаются работы по укреплению фасада здания, установке плиток в подъездах. Алтай Кульгинов отметил, что темпы строительства слабые, необходимо увеличить количество рабочих на территории ЖК.

Вечерним объектом посещения стал жилой комплекс «Территория Комфорта-2», который начали возводить ещё в 2004 году. Во время посещения жители просили проложить асфальт, так как в осенние месяцы здесь ни проехать, ни пешком пройти. С момента последнего посещения проведено техническое обследование дома и заасфальтирована проезжая часть. Предстоит еще укрепить фасад здания и усилить несущие конструкции паркинга.

Всего в городе насчитывается 51 (76 домов) проблемных ЖК. До конца текущего года в эксплуатацию введут 10 жилых комплексов. Ход строительства контролируют Nur Otan и депутаты маслихата.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив