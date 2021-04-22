Какие работы были проведены в Кордайском районе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Какие работы проводились в селах Кордайского района Жамбылской области, где в феврале прошлого года произошли массовые беспорядки, рассказал аким района Рустем Даулет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году при поддержке нашего Правительства в Кордайский район было выделено около 35 млрд тенге на 390 проектов. В основном средств были выделены на газификацию 22 населенных пунктов и 6,9 млрд тенге на средний ремонт дорог районного значения», - рассказал Рустем Даулет.

Во время чрезвычайной ситуации в селах Масанчи, Булар батыра и Аухатты в феврале пострадало 65 объектов, в том числе 46 жилых домов, 18 коммерческих, 1 хозяйственных построек и 62 автомобиля (47 легковых, 9 грузовых, 2 трактора, 4 прицепа).

Из 103 пострадавших объектов (разбиты стекла) 71 восстановлено за счет спонсорских средств и 32 восстановлено за свой счет.

В соответствии с Законом РК «О гражданской защите», в первую очередь, жилье подлежит возмещению. В связи с этим проведены работы по пересчету сметы. В результате, восстановление 54 объектов недвижимости составило на общую сумму 213 млн.тенге.

На сегодняшний день начато строительство 51 объектов (40 домов, 11 коммерческих), в 39 (30 домов, 9 коммерческих) полностью завершено строительство. В остальных 12 (10 домов, 2 коммерческих) объектах работы выполнены на 80%. Из выделенных на строительные работы средств 213 млн.тенге освоено 175,4 млн. тенге.

Полное восстановление жилых домов планируется в августе, а коммерческих объектов в сентябре текущего года.

На оказание социальной помощи 39 семьям, пострадавшим от пожаров с резерва областного бюджета было выделено 20 677,8 тыс.тенге. Из них каждой семье выплачено по 530,2 тыс. тенге (200 МРП).

Кроме того, 9 семьям погибших дунганской национальности оказана материальная помощь на сумму 250 тысяч тенге (на общую сумму 2,2 млн.тг.).

Со стороны дунганских этнокультурных объединений, жителей сел Сортобе и Каракемер и предпринимателей Кордайского района оказана спонсорская материальная помощь на сумму 4,7 млн. тенге.

В ходе следствия были собраны все необходимые доказательства по делу о кордайских событиях. Все причастные к массовым беспорядкам лица выявлены и понесут наказание в соответствии с казахстанским законодательством.