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    10:40, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Какие профессии в сельском хозяйстве исчезнут в ближайшие пять лет

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В третьем квартале 2020 года в Казахстане в отрасли сельского хозяйства было занято 1,2 млн работников, что составляет 13,9% от общего числа занятых в РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

    В общей сложности за 10 месяцев 2020 года на электронной бирже труда в секторе сельского хозяйства было размещено 50 тысяч вакансий, из которых наличия квалификации требовали всего 40%.

    Наиболее востребованные в 2020 году профессии — тракторист, инженер в области механизации сельского хозяйства, охранник, оператор кранов, подъёмников и аналогичного оборудования, а также водитель и шофёр личного транспорта.

    Автоматизация процессов в условиях развития цифровых технологий способствует глобальным изменениям на рынке труда. В результате появляются новые профессии, которые будут актуальны в будущем, а профессии, связанные с ручным трудом, как и часть связанных с умственным, будут полностью автоматизированы.

    Мировые тенденции не обошли стороной и сельское хозяйство. Сегодня в отрасли определены 18 новых и 10 исчезающих профессий.

    Среди новых профессий такие, как робототехник-животновод на молочных фермах, IT-инженер по управлению земельными и водными ресурсами, агроном-экономист, цифровой агроном, специалист по новым технологиям в сельском хозяйстве и т. д.

    В свою очередь, исчезнуть к 2025 году могут следующие профессии:

    - маркировщик — их заменят роботы для промышленной маркировки лазером;

    - упаковщик и упаковщик-фасовщик — один робот-упаковщик может выполнить объём работы нескольких людей, кроме того, робот может выполнять работу без перерыва круглые сутки;

    - сортировщик — роботизированные системы используются для сортировки продукта по качеству или каким-либо другим признакам;

    - грузчик — уже сейчас используются роботизированные погрузчики, «рука» робота оснащается необходимым инструментом, который совместим с грузовой машиной и продуктом; роботы точно и ловко выполняют погрузку/разгрузку, при этом бережно обращаются с товаром.


    Теги:
    Сельское хозяйство Общество
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