Какие профессии могут освоить осужденные в местах лишения свободы

В Казахстане осужденные в учреждениях уголовно-исполнительной системы обучаются по 48 специальностям. Об этом сообщил Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК в ответ на официальный запрос агентства Kazinform.

— В учреждениях уголовно-исполнительной системы работают 35 организаций профессионального и технического образования. В них осужденные обучаются по 48 специальностям. Среди них — швея, повар, организация питания, кондитер-оформитель, закройщик, швейное производство и моделирование одежды, модельер-закройщик, мастер отделочных работ, пчеловодство и шелководство, парикмахерское искусство, вычислительная техника и информационные сети и другие, — говорится в сообщении.

Кроме того, в этих организациях проводятся краткосрочные курсы по 34 специальностям продолжительностью от одного до двух месяцев.

В ведомстве также назвали специальности, которые пользуются наибольшим спросом среди осужденных женщин. К ним относятся швейное дело, парикмахерское искусство, визаж, кондитерское дело и закройное дело.

Как сообщалось ранее, в Казахстане трудоустроено около 62% трудоспособных осужденных.