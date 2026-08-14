Производство БПЛА и стройматериалов: чем занимаются работающие осужденные в Казахстане

В Казахстане в 2026 году планируется построить 42 производственных ангара в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Это позволит открыть новые производства и увеличить занятость осужденных, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК.

В Казахстане расширяют производственные мощности в учреждениях уголовно-исполнительной системы, чтобы увеличить занятость осужденных.

Для этого Управление организации осужденных совместно с РГП «Енбек» разработало План развития производственных участков учреждений УИС на 2026-2027 годы. Документ предусматривает модернизацию производственных объектов, расширение собственного производства РГП «Енбек» и автоматизацию процессов.

Что производят осужденные

В 2026 году по стране планируется построить 42 производственных ангара. Новые объекты позволят открыть дополнительные производства на территории учреждений УИС и увеличить количество работающих осужденных.

Сейчас осужденные уже заняты в различных сферах. В учреждениях работают производства по выпуску продукции легкой промышленности, деревообработке, БПЛА, товаров медицинского назначения и строительных материалов.

Также ведется работа по организации производства продуктов питания — соков, молочной и консервированной продукции.

Сколько зарабатывают осужденные

Средняя заработная плата осужденных в 2026 году составляет около 85 тыс. теңге.

Трудовая занятость позволяет осужденным приобретать и сохранять профессиональные навыки, соблюдать дисциплину и подготовиться к социальной адаптации после освобождения.

Кроме того, заработок позволяет возмещать причиненный преступлением ущерб, выплачивать налоги, алименты и другие обязательства.

Какие льготы предусмотрены для бизнеса, нанимающего осужденных

Отдельное направление работы — привлечение бизнеса к созданию производств в учреждениях УИС. Для этого разрабатывается механизм взаимовыгодного сотрудничества между предпринимателями и учреждениями уголовно-исполнительной системы, в том числе с использованием налоговых и других преференций.

Предприниматели, которые привлекают к труду лиц, находящихся в местах лишения свободы, относятся к первой категории субъектов социального предпринимательства. Такой статус дает им доступ к мерам государственной поддержки.

В частности, социальные предприниматели могут получить субсидирование процентных ставок по кредитам через фонд «Даму» и безвозвратные государственные гранты.

Дополнительные налоговые преференции предусмотрены в новом Налоговом кодексе. В частности, для предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим, установлена фиксированная базовая налоговая ставка 4%.

Кредиты для социального бизнеса

В рамках Единой комплексной программы поддержки бизнеса предусмотрено субсидирование процентной ставки по кредитам для социальных предпринимателей до 7–8% годовых при сумме займа до 1,5 млрд тенге.

Также действует механизм гарантирования фонда «Даму», который может покрывать до 85% суммы кредита для малого бизнеса.

Ранее сообщалось, что более 200 осужденных попадут под амнистию в Актюбинской области.